National : Le Mans FC ne veut plus être le roi des nuls

De l'avis de Jérémy Choplin, le défenseur manceau, "il ne manque pas grand-chose". Pour le coach sang et or, Didier Ollé-Nicolle, l'équipe montre un "visage solide, cohérent", mais il n'y a pas "cette petite flamme qui permettrait de dire whaou". D'autres le diront autrement : en ce moment, on s'ennuie ferme devant les matchs du Mans FC. Et ce triste bilan de 10 nuls en 15 journées (pour 3 victoires et deux défaites), ne permet pas de prétendre à l'objectif de montée en Ligue 2 affiché en début de saison. Pour autant, tout n'est pas (encore) perdu.

Toujours coincés en milieu de tableau, à la 11e place, les Manceaux disposent de deux matchs, dont le premier ce vendredi sur le terrain du Sporting Club Lyon-Duchère, pour tenter de finir la phase aller du championnat sur une note positive et à une place plus convenable au regard de leur statut. "Pour l'instant, les résultats ne sont pas à la hauteur des objectifs, reconnaît Jérémy Choplin, donc retrouver la première moitié de tableau, ça permettrait de bien redémarrer la deuxième partie du championnat."

15 buts marqués : douzième attaque du championnat

Regonflés après leur succès 2-0 à Avranches, fin novembre, les footballeurs manceaux s'étaient déjà fixé l'objectif d'engranger un maximum de points sur les quatre derniers matchs de la phase aller, si possible pour prendre place dans le premier tiers du classement. Mais après déjà deux rencontres et deux nouveaux nuls face à Saint-Brieuc et Orléans le constat demeure : Le Mans FC patine. Et semble surtout en panne offensivement : avec seulement 15 buts inscrits, l'équipe dispose de la 12e attaque... sur 18.

Les deux matchs à venir s'annoncent donc cruciaux. Soit les manceaux parviennent à accélérer pour se rapprocher du trio de tête Quevilly-Bastia-Red Star, qui a déjà pris dix longueurs d'avance - et qu'ils affronteront à la suite, dès le début de la phase retour fin janvier-début février, avec un coup intéressant à jouer. Soit Le Mans FC reste le roi des nuls. Et pourra s'asseoir, au moins pour cette saison, sur son objectif dorée de montée en Ligue 2.