National : Le Mans FC s'impose à domicile face à Villefranche (2-0)

Ce vendredi 5 mars les Sang et or ont décroché une victoire importante face à Villefranche (2-0) lors de la 24ème journée de National. Dans un match très ouvert les manceaux ont pu compter sur Brahimi et Krasso pour s'imposer et revenir provisoirement à la troisième place du classement.

L'attaquant Jean-Philippe Krasso a inscrit son premier but sur pénalty.

Lors de la 24eme journée de National l'équipe de foot du Mans FC s'est imposée face à Villefranche sur le score de 2-0. Deux buts inscrits en deuxième période par l'intermédiaire de Bilal Brahimi (69e) et Jean-Philippe Krasso sur penalty (90e).

En première période les hommes de Didier Ollé-Nicolle ont su se montrer solide défensivement, face à une équipe de Villefranche très en jambe. Le gardien du Mans FC Pierre Patron s'est notamment illustré avec deux grosses parades permettant à son équipe de rester dans le match. Par la suite les sang et or se sont montrés plus dangereux à l'image d'une reprise à bout portant de Tomi sauvée miraculeusement par le gardien caladois Jean-Christophe Bouet.

Jean-Philippe Krasso décisif

Il a fallu l'entrée de Jean-Philippe Krasso à la 68è pour voir l'équipe du Mans FC se libérer. Le joueur prêté par Saint-Etienne va tout d'abord offrir à Brahimi la passe décisive du 1-0. Puis à la 90e c'est une faute sur Gope-Fenej dans la surface adverse qui va permettre à Jean-Philippe Krasso d'inscrire son premier but sur penalty, sous les couleurs des Sang et or.

Avec cette victoire face à Villefranche, l'équipe du Mans FC revient provisoirement à la troisième place du classement de National.