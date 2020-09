National : Le Mans FC veut concrétiser sa domination

De la possession, des occasions, mais pas de victoire. La saison du Mans FC est d'autant plus frustrante pour l'équipe et ses supporteurs. Les sang-et-or tenteront à nouveau d'obtenir une première victoire, ce vendredi soir (20h au MMArena), contre Bourg-en-Bresse Péronnas.

"Nous avons eu le ballon au moins 60% du temps à chaque match depuis le début de la saison, pointe l'entraîneur Didier Ollé-Nicolle. L'enjeu c'est maintenant de rester entreprenants, libérés, pendant toute la rencontre pour faire un match plein."

Garder la mainmise sur le jeu

"On peut mieux utiliser le ballon, confirme le milieu Hamza Hafidi, buteur la semaine dernière à Borgo. On a tendance quand on mène à reculer un peu, à vouloir conserver le score. On doit garder la mainmise sur le jeu quasiment tout le match, nous avons l'équipe pour faire ça."