National : Le Mans FC veut finir sur une bonne note son excellente première partie de saison

Une seule défaite en seize rencontres, une place de leader du championnat de National alors que le club est promu : la première partie du Mans FC est excellente. Alors ce serait regrettable de la conclure avec une défaite lors de la 17e journée, face à Marignane-Gignac. La rencontre a lieu vendredi 21 décembre, à 20 heures, au MMArena. Un stade dans lequel les Manceaux sont invaincus cette saison. "Il faut finir sur une bonne note. En plus, le club a prévu des animations de Noël. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas perdu, on reste sur une bonne dynamique. À nous de jouer !", s'exclame Victor Elissalt, le milieu de terrain arrivé fin novembre au Mans FC.

Un bilan déjà très positif

Le Mans FC affronte Marignane-Gignac. Un duel entre deux clubs promus. "Marignane est sur une super dynamique. C'est une équipe qui se projette très vite vers l'avant. Ils n'ont pas bien démarré mais ils ont continué à bosser et ils sont revenus dans la première partie de tableau", analyse Richard Déziré, le coach du Mans FC.

Il attend de ses joueurs plus d'engagement et d'investissement, plus d'efforts aussi sur le terrain. "Effectivement, on est un peu moins bien dans le jeu. Il faut de la fraîcheur, de la lucidité, de la clairvoyance dans le jeu, de l'entrain, du dynamisme", explique-t-il.

On a des adversaires qui nous scrutent, qui nous regardent. On n'a pas de marges.

Mais Richard Déziré établit un bilan très positif de cette première partie de saison, même si son équipe a concédé deux matchs nuls à la suite. "Arrêtez de penser qu'on doit écraser tout le monde quand ils viennent au Mans. En fait, quand on gagne, c'est presque logique et quand on ne gagne pas, c'est qu'on n'a pas été bons. On va presque nous reprocher d'avoir fait un bon début de saison et d'avoir 29 points", se défend l'entraîneur sarthois.

"Je pense qu'il faut raison garder, avoir de la lucidité et de la mesure, considérer que _ce qu'on fait, ça n'est pas mal pour un double promu_. Il y a 19 mois, Le Mans était en CFA2 et là on a une possibilité de finir sur le podium de National à la fin des matchs aller. C'est plutôt du travail bien fait, cohérent, intéressant", conclut Richard Déziré.