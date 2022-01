National : le match de la 21e journée du Stade Lavallois face à Cholet décalé à samedi 12 février

La rencontre entre le Stade Lavallois et le SO Cholet de la 21e journée de National prévue initialement le vendredi 11 février et repoussé au lendemain, le samedi 12 février 2022 à cause d'un match en retard de Cholet. Ce sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Mayenne.