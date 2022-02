National : le match de la 24e journée entre Laval et Créteil décalé au samedi 5 mars prochain

La rencontre entre le Stade Lavallois et Créteil pour la 24e journée de National a été décalée ce lundi annonce le club. Elle était prévue le vendredi 4 mars et sera donc jouée le samedi 5 mars à cause du match décalé entre Créteil et Sète.