National : le match entre l'AS Nancy-Lorraine et Paris 13 se jouera à 15 heures et à huis clos

Ce sera finalement une rencontre avancée. Comme on vous l'expliquait la semaine dernière, il y avait beaucoup d'incertitudes autour du match entre Paris 13 et l'AS Nancy-Lorraine, prévu ce vendredi 21 avril pour la 30e journée de National. Si l'option d'une victoire sur tapis vert pour l'ASNL a été évoquée, ce sera finalement une rencontre à huis clos et avancée à 15 heures, au lieu de 19h30.

Une amende de 10.000 euros pour Paris

La Fédération française de football reproche au club parisien "de ne pas être en mesure de présenter une installation de repli pour l’accueil de cette rencontre à la date prévue au calendrier en dépit d’un délai de prévenance de plus de 6 mois et de plusieurs relances, et que ses recherches actives de stade de repli n’ont débuté que bien trop tardivement".

En plus de faire jouer cette rencontre à huis clos par mesure de sécurité, l'accueil des supporters de l'ASNL étant impossible dans le petit stade Boutroux situé dans le 13e arrondissement, la FFF inflige une amende de 10.000 euros au club de la capitale. Justifiée d'après la 3F par "la grave défaillance d’organisation et d’anticipation relevée dans ce dossier".