National : le match entre l'US Orléans et le Mans est reporté suite à des cas de Covid à l'USO

La rencontre entre l'US Orléans et le Mans, initialement prévue ce vendredi soir à la Source est officiellement reportée à une date ultérieure à cause de nombreux cas de Covid dans l'effectif orléanais. Pour le moment, six joueurs et trois membres du staff sont positifs et sont à l'isolement.