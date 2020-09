Ce mardi, la Fédération française de football (FFF) a confirmé le report de la rencontre prévue vendredi entre le FC Annecy et l’US Concarneau (5e journée de National). Plusieurs cas de Covid-19 ont été détectés dans l’effectif du club breton. Pour le Fécé, il s’agit déjà du troisième report.

National : le match entre le FC Annecy et l’US Concarneau reporté

C’est décidément une saison particulière. Après quatre journées de championnat, le FC Annecy n’a disputé que deux matchs. Et les rouges et blanc seront encore au repos forcé le week-end prochain. Ce mardi, la Fédération française de football (FFF) a confirmé le report de la rencontre prévue vendredi sur la pelouse du stade des Grangettes à Rumilly et qui devait opposer le Fécé à l'US Concarneau (5e journée). La faute encore au coronavirus puisque plusieurs joueurs de l’équipe bretonne ont été testés positifs.

Pour les FC Annecy il s’agit déjà du troisième report depuis la reprise du championnat de National. Les matchs contre Bourg-Peronnas (extérieur) et Villefranche (domicile) ont déjà été reportés en raison de cas de Covid-19 au sein de la formation haut-savoyarde.