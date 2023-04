National : le match entre Nancy et le Red Star décalé de vendredi à lundi

Encore un match décalé pour l'AS Nancy-Lorraine. La rencontre prévue ce vendredi entre les Rouge et Blanc et le Red Star, 4e de National, aura finalement lieu ce lundi 17 avril à 19h30 au stade Marcel-Picot. Le match entre l'ASNL et Saint-Brieuc prévu en mars avait également été reporté .

Des forces de l'ordre mobilisées dans le centre-ville ?

Cette décision a été prise en lien avec l'actualité liée à la réforme des retraites. Vendredi, le Conseil constitutionnel rendra sa décision. Dans ce contexte, "la mobilisation de très nombreuses forces de l’ordre nécessaire à la bonne tenue de ces manifestations ne permet pas d’assurer le même niveau de sécurité aux abords du stade", précise le club dans un communiqué.