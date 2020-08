National : le match Laval - Avranches se jouera sans un seul spectateur vendredi

Vendredi prochain, le stade Francis-Le-Basser va sonner creux. La rencontre du Stade lavallois face à Avranches se disputera à huis clos, c'est à dire sans public. Le club de National avait pourtant demandé une dérogation à la préfecture de la Mayenne, alors que tous les événements rassemblant du public sont interdits en Mayenne jusqu'au 31 août. Le club avait proposé de pouvoir accueillir 1000 personnes dans l'enceinte du stade. Les abonnés, les partenaires avec un espace de plus deux mètres entre chaque spectateurs. Le Stade lavallois avait aussi prévu de ne pas ouvrir les loges, de ne pas organiser de réceptif ni d'ouvrir les buvettes.

Mais les services de l'état n'ont pas donné une réponse favorable en raison de la situation sanitaire toujours tendue dans le département.

Jouer à huis clos est une catastrophe économique", Philippe Jan, président du Stade lavallois

Pour le président du Stade lavallois, Philippe Jan, "ce refus pénalise à nouveau nos abonnés et partenaires, qui depuis le 13 mars 2020 sont sevrés de football. Nos joueurs et notre staff se faisaient un plaisir de retrouver leur public. Notre économie dépend en très grande partie de nos matches disputés devant du public. Les revenus liés au stade (sponsoring, hospitalités, loges, salons, billetterie, buvettes, friteries et animations, etc…) représentent plus de 30% de notre budget annuel. Donc jouer à huis clos est une catastrophe économique, sachant que le Stade Lavallois MFC ne perçoit plus de droits TV de la part des instances footballistique LFP depuis la saison 2019/2020."

Le dernier match à domicile remonte au 28 février 2020 avec la réception de Toulon. Le match du 13 mars entre Laval et Dunkerque qui devait déjà se jouer à huis clos avait finalement été annulé au dernier moment compte-tenu de la situation épidémique nationale.

Le Stade lavallois recevra Avranches ce vendredi 28 août à 20 heures sans public. Les supporters pourront suivre la rencontre sur France Bleu Mayenne.