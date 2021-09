National : le milieu de l'US Orléans Tidiane Keita, "l'idée est de m'imposer totalement" dans l'équipe

L'US Orléans reste sur deux revers en deux matches, face à Chambly à la maison et contre le Red Star ce lundi soir, il faut donc que les Orléanais relèvent la tête. Ils peuvent le faire dès ce vendredi soir avec un nouveau déplacement, cette fois-ci dans les Côtes d'Armor, à Saint-Brieuc, pour la 6e journée de National. Pour le milieu de terrain orléanais, Tidiane Keita, cinq points en cinq matches, "on est loin du compte au niveau comptable" dit-il mais il reste confiant. Entretien.

France Bleu Orléans : Tidiane, le début de saison reste compliqué avec très peu de points, est-ce que tu partages ce constat ?

Tidiane Keita : C'est vrai que sur le plan comptable, on est loin du compte. Cinq points en cinq journées c'est trop peu. Maintenant, on va quand-même s'appuyer sur ce qu'on fait de bien, on sait qu'on a un nouveau projet de jeu avec des nouveautés qui s'accompagnent et on l'applique plutôt bien. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il manque le domaine offensif et la finition. Mais je pense que si on produit les mêmes matchs avec la finition, le bilan aurait été autre.

Tu es maintenant l'un des plus anciens du groupe, avec Nicolas Saint-Ruf et Hicham Benkaïd. Est-ce que tu sens que ton rôle a changé cette saison ?

Je ne pense pas que ce soit lié au nombre d'années, c'est surtout par rapport au rôle que le coach et le staff me donnent. J'ai plus de responsabilités, donc en cela, je sens une différence, mais ce n'est pas lié au nombre d'années au club. Déjà, j'ai plus de temps de jeu, une confiance qui est différente, donc ça me permet de plus m'exprimer aussi en dehors du terrain, d'avoir un peu plus de responsabilités. Vous savez que l'année dernière, c'était compliqué pour moi et cette année, c'est un peu différent. Après, voilà, à moi aussi de répondre présent et d'amener plus de confiance au niveau du coach et du staff. J'ai un nouveau statut, mais il n'est pas aussi entériné que des joueurs comme Hicham, par exemple. L'idée, c'est de m'imposer complètement aux yeux de tout le monde, ça passe par des performances et aussi ça passe par des performances collectives. Le plus important, c'est qu'on arrive à décoller et je pense qu'il y a plusieurs personnes, dont moi, qui pourront exploiter au mieux leur potentiel. Mais voilà, ça va passer par des bons résultats pour pas qu'il n'y ait un engrenage négatif qui s'installe dans le groupe. J'ai envie d'être moteur, moi, je suis motivé. C'est vrai que j'ai envie de rendre un peu la confiance qu'ils m'ont donné quand ils m'ont fait signer. C'est ma troisième année et il est temps de décoller et de montrer de quoi je suis capable.

Tu voulais prouver que tu avais le niveau ?

J'ai 24 ans, je vais faire 25. Ça reste assez jeune, donc j'ai des ambitions. J'aimerais aller le plus haut possible, au niveau de la Ligue 2 la première année ça s'était bien passé, je ne demandais qu'à apprendre mais après on est descendu. Et après, vous connaissez le foot, un coach qui vient ici décide que vous ne faites pas partie des plans, et bien vous ne faites pas partie des plans. Le niveau, je pense que tout le monde l'a, si on est là, c'est qu'on a le niveau. Tout le monde a le niveau National, il y a même des joueurs qui ont le niveau pour jouer au-dessus. Mais encore une fois, ça vient avec les résultats. On peut tous dire qu'on a un niveau, mais si les résultats ne suivent pas, au final, il y a des personnes qui vont penser que ce n'est pas le cas. Moi, je pense que les résultats vont parler pour nous et pourront permettre à tout le monde, dont moi, de prouver qu'on a le niveau pour jouer ici et au-dessus.

Mais tu sens quand même que vous êtes mieux que l'année dernière ?

Oui, on est clairement mieux, ça s'est vu lors de la prépa. Après, c'est vrai que depuis le championnat, peut-être qu'avec les enjeux, le fait de vouloir trop bien démarrer, on a un peu plus de tension. Mais le projet de jeu est clair, on l'applique. On l'a vu la première mi-temps contre le Red Star et ce match-là, c'est un peu le condensé : quand on arrive à respecter le plan de jeu, on fait des mi-temps comme le Red Star, comme Boulogne et quand on court après le score, par exemple, et bien ça ressemble à la deuxième mi-temps du Red Star ou comme contre Concarneau à domicile. Mais si on respecte le plan de jeu, je pense qu'on pourra mettre en difficulté toutes les équipes du championnat.

Tu étais proche d'Amine Talal, son départ t'a forcément marqué ?

C'est un départ lourd, c'est sûr. Surtout que ça s'est fait vite. On a pensé qu'on allait pouvoir compter sur lui cette année et puis finalement, il s'en va après le mercato. C'est lourd, il va falloir compenser, trouver le moyen de compenser son rôle. C'est un départ lourd mais on a assez de qualité dans l'effectif et on fait confiance au staff pour se renforcer si besoin. Il y a assez de qualités pour pouvoir figurer de manière très correcte dans le championnat, même sans Amine.

Le groupe pour affronter Saint-Brieuc

Les Orléanais sont toujours privés de Carnejy Antoine, suspendu et Amine Talal qui vient de rejoindre le SC Bastia.

On pourrait donc avoir l'équipe suivante ce vendredi :

L'Hostis - Halby Touré, Mambo, Seba, Diallo - T. Keita, Goujon, Dembi - Nkada, Benkaïd, Sangaré

Match à vivre en direct et en intégralité

La rencontre entre l'USO et Saint-Brieuc sera, comme chaque match, à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans. Avant-match à 18h30 avec le concours de pronostic et coup d'envoi 19h.