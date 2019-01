National : le milieu de terrain Antony Robic fait son retour au Stade lavallois

Laval, France

Le Stade lavallois a recruté un troisième joueur pendant ce mercato hivernal. Après Sekou Keita et Mahdi Camara, c'est Antony Robic qui a signé.

Après quatre saisons à Nancy, le Franco-portugais âgé de 32 ans effectue donc son retour en Mayenne où il avait évolué sous le maillot lavallois durant les saisons 2013/2014 et 2014/2015. Antony Robic, c'est 24 matches de Ligue 1 et 140 matches de Ligue 2, autrement un joueur de qualité et d'expérience qui peut faire le plus grand bien au club lavallois, actuellement 4e du championnat National.

Par ailleurs, l'attaquant Samir Bakir est prêté, sans option d'achat, au FC Sète (National 2).