National : le milieu de terrain du Stade Lavallois Julien Maggiotti élu joueur du mois de janvier

Ça a été serré jusqu'au bout ! Le milieu de terrain du Stade Lavallois, Julien Maggiotti, a été élu ce mercredi joueur du mois de janvier du championnat de National avec 36,68 % des suffrages annoncent le club lavallois et le compte du championnat. Il devance de quelques voix le gardien du Mans FC Pierre Patron, qui recueille 35,40 % des voix. Le portier orléanais Franck L'Hostis et Samuel Guibert de Bastia-Borgo complètent ce classement. Ce sont les entraîneurs, les capitaines et le public qui votent.

Ce trophée reste donc en Mayenne puisque Julien Maggiotti succède à Bryan Goncalves, désigné en décembre. Le meilleur buteur lavallois Geoffray Durbant, avait lui été élu en septembre dernier.

Meilleur passeur du club

À 26 ans, Julien Maggiotti, est actuellement le meilleur passeur du club cette saison avec six passes décisives et a participé à toutes les rencontres du championnat avec le club lavallois. Formé au Gallia Lucciana (entre 2011 et 2020), il avait rejoint les Tango en juin dernier en provenance de Cholet.

