Laval, France

Après Jean-Christophe Bouet (gardien), Bogdan Milosevic (défenseur), Selim Bouadla (milieu), Mounir Obbadi (milieu) et Fodé Guirassi (attaquant), le Stade lavallois enregistre la venue d'une sixième recrue. Il s'agit de Gaël Danic, un milieu de terrain offensif breton de 36 ans. Ce joueur est bien connu des spectateurs de Ligue 1 et Ligue 2 car il a toujours évolué en France depuis le début de sa carrière au Stade Rennais au début des années 2000. Un joueur vif et rapide. Un profil très intéressant sur le papier. Reste la question de l'âge. Mais si physiquement Gaël Danic n'a plus ses jambes de 20 ans, sa technique en revanche devrait suffire dans un championnat de troisième division.

Par ailleurs, il faut noter que Gaël Danic a joué à Troyes comme Mounir Obbadi. Ces deux joueurs ont évolué dans la même équipe durant deux saisons (2006-2008).

La fiche de Gaël Danic

Né le 19 novembre 1981 à Vannes (56)

1m76

65 kilos

La carrière de Gaël Danic

2017-2018 : FC Lorient

2015-2017 : SC Bastia

2013-2014 : Olympique lyonnais

2008-2013 : Valenciennes FC

2005-2008 : Estac Troyes (avec prêt à Lorient en 2006)

2003-2005 : Grenoble Foot 38

2002-2003 : EA Guingamp

2001-2002 : Stade Rennais

Palmarès de Gaël Danic

Finaliste de la Coupe de la Ligue en 2014 et 2015 avec Lyon.