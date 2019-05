National : le plus beau but de la saison est l'oeuvre du Lavallois, Gabriel Etinof

Si aucun Lavallois n'était nommé dans les catégories Meilleur joueur, Meilleure gardien, Révélation de le saison ou Meilleur entraîneur, il y avait quand même une nomination pour le club mayennais. Celle du plus beau but. Et c'est le but de Gabriel Etinof à Cholet (J7, victoire 2-1) qui a été retenu par les internautes. Une très belle reprise de volée du milieu de terrain lavallois. Gabriel Etinof (23 ans) a été formé au Stade lavallois et s'est révélé cette saison en étant le meilleur passeur du championnat.

Réécoutez ce but commenté en direct sur France Bleu Mayenne par Gildas Menguy et Gérard Lecocq.

Le but de Gabriel Etinof contre Cholet. Copier

Trois joueurs lavallois dans l'équipe type de National

Par ailleurs, trois joueurs du Stade lavallois figurent dans l'équipe type de la saison de National. Il s'agit des défenseurs Bira Dembélé et Anthony Scaramozzino et du milieu offensif, Gabriel Etinof.

L'équipe type de National pour la saison 2018/2019.

Le palmarès