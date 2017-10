National : le retour de Mayela, Perrier et Rousselet dans l'équipe

Après l'intermède Coupe de France, le Stade lavallois retrouve le championnat ce samedi avec la réception de Marseille Consolat. Une équipe qui n'a gagné que deux fois depuis le début de saison mais qui vient de changer une partie de son staff.

Ce n'est pas l'Olympique de Marseille qui se déplace demain après-midi à Le Basser mais il pourrait y avoir du beau monde. Deux anciens joueurs de l'OM viennent en effet de rejoindre le club des quartiers nord. Mamadou Niang comme coach adjoint et Souleymane Diawara comme investisseur. L'entraîneur principal, Eric Chelle, lui a démissionné et a été remplacé par son adjoint, Marc Collat. Les Marseillais sont 12e au classement tandis que Laval occupe la 2e place derrière Rodez. Des Mayennais, invaincus à domicile, et qui vont tenter de le rester... d'autant plus que leur prochain match à Le Basser en championnat n'aura lieu que le 8 décembre face à Béziers !

Concernant l'effectif lavallois, Jean-Marc Nobilo est privé de Solet (en sélection U17) et de Neyou, suspendu. Le coach des Tango a fait appel à Perrier et Rousselet qui n'étaient pas du déplacement au Mans la semaine dernière en Coupe. Il y a aussi le retour de suspension de Mayela. Par ailleurs, le défenseur Anthony Scaramozzino qui était blessé a repris l'entraînement et jouera dimanche avec la réserve, tout comme Oliver Ebuya. Enfin, le nouveau gardien de but, Geoffrey Lembet n'est pas encore qualifié.

Match Laval / Marseille Consolat à 14h45 samedi au stade Francis Le Basser. A vivre sur France Bleu Mayenne.

Le groupe lavallois

Gardiens : Clément Anet, Maxime Hautbois

Défenseurs : Alioune Ba, Kévin Perrot, Houboulang Mendès, Oumar Solet, Bira Dembelé

Milieux : Diaguély Dabo, Gabriel Etinof, Dominique Pandor, Charly Pereira Lage, Alban Rousselet, Macou Sarr, Jordan Perrier

Attaquants : Alexy Bosetti, Davel Mayela

Suspendu : Yvan Neyou

Blessés : Thomas Parada, Sharly Mabussi

Non-retenus : Oumar Solet (sélection), Anthony Scaramozzino, Clément Couvry, Elton, Oliver Ebuya, Claudy Mbuyi.