National : le SC Lyon affiche le logo du Mans FC en photo de profil avant l'ultime journée de championnat

Pour arracher la troisième place, Le Mans FC n'a plus qu'un seul et unique scénario possible. Lors de la dernière journée de National qui se joue ce samedi 15 mai à 18 heures, les Sang et or doivent impérativement s'imposer face à Annecy s’ils veulent avoir une chance de décrocher les barrages pour la Ligue 2. Seulement, il faudrait aussi que Villefranche, actuel 3e du classement, perde contre le SC Lyon, la lanterne rouge du championnat . Et la rivalité est telle entre les deux équipes du Rhône que les Lyonnais se disent prêts à tout pour gagner face à Villefranche.

Le SC Lyon en mission sabotage

Ce vendredi, l'équipe du SC Lyon a même affiché pendant quelques minutes le logo du Mans FC en photo de profil sur son compte Twitter, ce qui a beaucoup fait réagir les internautes. Ce clin d’œil du community manager du SC Lyon lui a valu les remerciements de nombreux supporters manceaux, alors que du côté de la région Rhône-Alpes la blague semble nettement moins appréciée. "La honte", écrit cet internaute, rejoint par un autre qui estime qui répond au SC Lyon "Bidon toute l'année et vous faites les malins...".