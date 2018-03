Laval, France

Après son match nul concédé à Marseille la semaine dernière, le Stade lavallois avait à cœur de rebondir dès son retour à Le Basser. Et face à Avranches, invaincu depuis huit matches, les Mayennais sont parvenus à atteindre leur objectifs en s'imposant 2 à 0. Ce sont les Manchois qui ont bien débuté la rencontre. Laval est parfois mis en difficulté, ne se procure pas beaucoup d'occasions mais parvient tout de même à ouvrir le score grâce à Alexy Bosetti qui a profité d'une énorme erreur des défenseurs avranchinais.

Le doublé de Bosetti

La seconde période est plaisante et offre une belle confrontation entre les deux équipes. Les Mayennais ne sont pas à l'abri d'une égalisation manchoise. La délivrance intervient à la 89e minute, lorsque Alexy Bosetti inscrit un second but. Son septième but depuis le début de la saison. Laval remporte un dixième succès, le septième à domicile (meilleure équipe du championnat) et se retrouve invaincu depuis sept matches.

Laval sur le podium de National

Au classement, le Stade lavallois retrouve une place sur le podium (3e avec 40 points). Le club mayennais profite du fait que Grenoble ne joue pas ce week-end et que Rodez et Béziers ont du se contenter d'un résultat nul ce vendredi soir. La semaine prochaine, les Lavallois seront au repos forcé en championnat mais disputeront un match amical contre Angers, le vendredi 30 mars. Et il y aura ensuite le match au sommet avec la réception de Grenoble le samedi 7 avril au stade Francis Le Basser.

FOOT. Manu Pirès : "avec 40 points, le Stade lavallois est maintenu en National et c'est déjà une très bonne nouvelle quand on se rappelle d'où on vient." pic.twitter.com/xLLghIcitP — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) March 23, 2018

La feuille de match

Laval - Avranches : 2-0 (mi-temps : 1-0). Arbitre : Antoine Grare. 4522 spectateurs (meilleure affluence de la saison).

Buts pour Laval : Bosetti (42', 89')

Avertissements pour Laval : Ba (16'), Dembélé (45'+1), Mendès (77')

Laval : Hautbois - Mendès, Ba (cap.), Dembélé, Scaramozzino - Espinosa (Zéoula 75'), Makhedjouf, Mayela (Pandor 76'), Etinof (Perrot 86') - Bosetti, Etshimi.