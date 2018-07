Laval, France

C'est la dixième recrue du mercato estival pour le Stade lavallois et le troisième attaquant. Après Fodé Guirassi et Samir Bahir, c'est donc au tour de Nicolas Verdier d'être recruté. Après l'arrivée de Bahir qui se situe plutôt dans un registre de jouer au dos but, le club mayennais voulait recruter un vrai buteur. Les dirigeants lavallois anticipent aussi l'éventuel départ du jeune Bridge Ndilu. Plusieurs clubs de niveau européen s'intéressent au Lavallois, dont l'Olympique de Marseille et la Juventus Turin.

Nicolas Verdier sera t'il le buteur providentiel du Stade lavallois cette saison ? L'an dernier, le Niçois a joué 22 matches et n'a marqué qu'un seul but. Lors de sa meilleure saison, Nicolas Verdier a marqué 14 buts, c'était en 2011/2012 avec le Gazélec Ajaccio.

La fiche de Nicolas Verdier

Né le 17 janvier 1987 à Nice (06)

1m85

75 kilos

La carrière de Nicolas Verdier

2017-2018 : FC Malines (Belgique)

2017-2018 : Eupen (Belgique)

2015-2017 : FC Malines (Belgique)

2013-2015 : Stade Brestois

2011-2013 : GFC Ajaccio

Palmarès de Nicolas Verdier

Montée en Ligue 2 avec le GFC Ajaccio en 2012.

5e meilleur buteur de National en 2011/2012.