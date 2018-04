A six journées de la fin du championnat, le Stade lavallois fait partie des cinq équipes qui peuvent prétendre à une montée en Ligue 2. La dernière ligne droite débute avec la réception de Grenoble, ce samedi. Un match qui n'est pas décisif mais qui devrait quand même compter dans le sprint final.

Laval, France

Cette 29e journée de National vaut son pesant d'or : le leader, Béziers est exempt ; le Red Star, 2e se déplace à Rodez, 3e et Grenoble, 4e joue à Laval, 5e. C'est dire si après ce week-end, le classement pourrait changer. L'objectif du Stade lavallois, c'est de battre Grenoble afin de dépasser les Isérois au classement et de monter sur le podium. Les deux équipes sont sur deux trajectoires opposées : Laval est sur une série de 7 matches sans défaite tandis que Grenoble reste sur 5 matches sans victoire.

Peu de changement dans le groupe

Hormis le gardien remplaçant (Geoffrey Lembet qui était en sélection lors de la réception d'Avranches retrouve sa place), Manu Pirès a retenu les même joueurs pour la réception de Grenoble, samedi après-midi à 15 heures au stade Francis Le Basser. L'entraîneur lavallois s'appuie ainsi sur les joueurs en forme du moment et sur un groupe qui ne perd plus depuis plus de deux mois.

Le groupe lavallois

Gardiens : Maxime Hautbois, Geoffrey Lembet

Défenseurs : Alioune Ba, Bira Dembelé, Houboulang Mendès, Kévin Perrot, Anthony Scaramozzino

Milieux : Michel Espinosa, Gabriel Etinof, Florian Makhedjouf, Dominique Pandor, Yvan Neyou, César Zéoula

Attaquants : Davel Mayela, Alexy Bosetti, Patrick Etshimi

Suspendus : Oliver Ebuya

Blessé : Aucun

Non-retenus : Clément Anet, Sharly Mabussi, Clément Couvry, Rincon, Charly Pereira Lage, Diaguely Dabo, Alban Rousselet, Jordan Perrier, Macou Sarr, Bridge Ndilu, Claudy Mbuyi.