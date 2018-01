Laval, France

Sur sa pelouse, contre Rodez, 3e du championnat, le Stade lavallois a essuyé sa première à domicile cette saison, battu 2-1. C'est le dixième match consécutif sans victoire pour le club mayennais qui vit une nouvelle saison compliquée après celle de l'an passé.

Et pourtant. Pourtant, c'est bel et bien le Stade lavallois qui avait ouvert le score. Un but de la dernière recrue, Patrick Etshimi avant la pause. Une reprise de la tête sur un corner d'Alexy Bosetti. Mais en seconde période, l'équipe de l'Aveyron s'est réveillée et les Lavallois ont une nouvelle fois sombré. Rodez a égalisé à la 50e puis marqué le but victorieux un gros quart d'heure plus tard.

Au classement, le Stade lavallois est 11e et ne possède plus que trois points d'avance sur Les Herbiers et Boulogne sur Mer, relégables. C'est justement à Boulogne que Laval se déplacera dans deux semaines. Pour commencer son opération "maintien".

La réaction

Manu Pirès (entraîneur du Stade lavallois) : "déjà, je ne supporte pas la défaite bien entendu, et puis surtout la façon dont ça s'est déroulé. Je suis en colère, agacé." Le Stade lavallois joue t'il définitivement le maintien cette saison : "on ne joue pas la montée. Maintenant, on sait où on va, on va arrêter de se mentir les uns aux autres. On doit faire en sorte qu'un club professionnel stoppe l'hémorragie dans ce championnat de National qui est loin d'être un championnat amateur. Il faut sauver la saison !"

La feuille de match

Laval - Rodez : 1-2 (mi-temps : 1-0). 3365 spectateurs. Arbitre : Benjamin Lepaysant.

Buts pour Laval : Etshimi (37') ; pour Rodez : Gonzalez (51'), Ras (68').

Avertissement pour Laval : Bosetti (58').

Laval : Hautbois - Perrot, Mendès, Ba, Zéoula - Mayela, Dabo, Pereira Lage (Neyou), Etinof (Pandor) - Bosetti (Ebuya), Etshimi.