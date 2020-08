National : le Stade lavallois dans l'attente d'une confirmation du huis-clos pour le match de vendredi

Vendredi, le Stade lavallois va retrouver le stade Francis Le Basser, six mois pile après sa dernière prestation. Mais cette rencontre contre Avranches comptant pour la deuxième journée du championnat National est pour l'instant prévue à huis clos. A moins que la demande de dérogation aboutisse.

Après le rebond épidémique de la Covid-19 au mois de juillet en Mayenne, les événements sont annulés pour la plupart ou alors se déroulent à huis clos comme les courses hippiques. C'est aussi ce qui attend le Stade lavallois vendredi prochain pour son match face à Avranches. Cela fera pile six mois que le Stade lavallois n'a disputé un match officiel à Le Basser (dernier match le 28 février contre Toulon). Et les supporters attendent avec beaucoup d'impatience de faire leur retour au stade et surtout de découvrir la nouvelle équipe du Stade lavallois.

Selon nos informations, le club mayennais a fait une demande de dérogation il y a plusieurs jours. Mais pour l'instant, aucune réponse des services de la préfecture de la Mayenne.

Pour les supporters, c'est un peu l'incompréhension car le stade Francis Le Basser dispose de 10 000 places assises et il est donc facile de faire respecter les distanciations sociales. Pour Anthony Roiné, co-président des Socios, le club des supporters, c'est l'incompréhension : "ce serait handicapant pour nous de ne pas recevoir du public alors que les autres stades accueillent du public. Le département n'est plus en rouge mais en orange pour la Covid-19. Je ne vois pas pourquoi le Stade lavallois paierait la zone rouge du mois de juillet."

La préfecture de la Mayenne pourrait communiquer ce mercredi sur les mesures prises pour l'organisation de ce match entre le Stade lavallois et l'US Avranches, vendredi 28 août à 20 heures.