National : le Stade lavallois débutera sa saison avec la réception d'Orléans puis se déplacera à Annecy

Le Stade lavallois recevra Orléans et Villefranche au mois d'août.

C'est toujours un moment attendu par les supporters. La publication du calendrier de la saison qui arrive. Et en National, cette parution est traditionnellement tardive.

Fin du suspens en fin de journée. Le Stade lavallois est fixé. Comme l'an dernier, le club mayennais débutera la saison contre Orléans. Mais au lieu de se déplacer dans le Loiret, ce sera à domicile. Les supporters lavallois vont donc retrouver le stade Francis Le Basser dès le vendredi 6 août.

Autres moments attendus dans une saison, les derbies. A Le Basser, ils se dérouleront dès le mois de septembre. Réception de Cholet le 3 septembre et accueille du Mans deux semaines plus tard le 17 septembre. En raison de la Coupe de France, il n'y aura que deux matches de championnat en novembre et deux matches en décembre.

Le Stade lavallois enchaînera deux déplacements consécutifs au mois d'avril avec deux voyages en Bretagne : Saint-Brieuc puis Concarneau (8 et 15 avril).

