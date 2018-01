Saint-Gratien, France

Le Stade lavallois poursuit sa série de matches sans succès après son match nul (1-1) en région parisienne contre Sannois-Saint-Gratien.

Le résumé

Les footballeurs mayennais ont largement dominé la première période. Mais les Tango n'ont pas su concrétiser leurs occasions, notamment avec Ndilu en tout début de rencontre. En seconde période, ce sont les Franciliens qui ouvrent le score suite à un corner. Une reprise de la tête du grand défenseur central Traoré face à qui Maxime Hautbois ne peut rien faire. Les Lavallois se retrouvent menés au score alors qu'ils avaient globalement dominé les débats.

Premier but chez les pros pour Ndilu

Heureusement, six minutes après l'ouverture du score, Laval parvient à égaliser grâce au jeune Bridge Ndilu. Le joueur de 18 ans marque pour sa première titularisation (et deuxième apparition) avec l'équipe pro du Stade lavallois. A dix minutes de la fin, les Franciliens sont réduits à dix mais le Stade lavallois n'a pas su en profiter pour inscrire le second but.

Au classement, le Stade lavallois reste 10e avec 21 points avant de recevoir le co-leader Rodez samedi prochain (20 janvier) au stade Le Basser.

La réaction

Manu Pirès (entraîneur du Stade lavallois) : "c'est une frustration complète. On doit revenir avec les trois points de la victoire. La sortie sur blessure de Scaramozzino en début de seconde période a un peu perturbé nos plans. On doit largement plier le match en première période et on a pas su le faire. On est sur le chemin de la guérison mais on est pas encore totalement guéri."

La feuille de match

Entente SSG - Laval : 1-1 (mi-temps : 0-0). 800 spectateurs. Arbitre : Thierry Bouille.

Buts pour Entente SSG : Traoré (66') ; pour Laval : N'Dilu (72').

Expulsion pour Entente SSG : Ouedraogo (80').

Avertissement pour Laval : Ba (43').

Laval : Hautbois - Perrot, Mendès, Ba, Scaramozzino (Etshimi 51') - Etinof, Solet, Dabo, Zéoula, Pandor (Mayela 62') - N'Dilu (Ebuya 90'+2).