En pleine dernière ligne droite de la saison de National, le Stade lavallois a enregistré ce vendredi soir sa troisième défaite consécutive. Du jamais vu cette saison. Après Lyon Duchère à domicile et Béziers à l'extérieur, les Lavallois ont été dominés par l'équipe de Chambly, 1-0. C'est la troisième défaite de la saison à Le Basser (après Rodez et Lyon). Et comme dans le même temps, Grenoble et Béziers ont gagné, et bien le Stade lavallois ne peut plus espérer terminer le championnat à l'une des trois premières places.

Le club professionnel mayennais repartira donc au mois d'août pour une deuxième saison consécutive en National.

Un match terne et une explusion

Au cours de cette rencontre, les deux équipes n'ont pas livré un grand match. Peut-être à cause de l'enjeu. La montée en Ligue 2 pour Laval, le maintien pour Chambly. Peu d'occasion alors que les joueurs devaient composer avec le vent et la pluie. A dix minutes de la fin, dans la confusion, l'équipe de l'Oise, demi-finaliste de la Coupe de France, est parvenue à marquer. En fin de rencontre, comme si cela ne suffisait pas, le Stade lavallois a terminé à dix après l'expulsion pour un deuxième carton jaune du défenseur Anthony Scaramozzino.

Manu Pirès après la défaite 1-0 du Stade lavallois contre Chambly : "je suis triste ce soir pour les supporters, pour les salariés du club. Mais notre prestation à domicile n'a pas été à la hauteur de mes attentes." pic.twitter.com/ZvEu7inipI — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) April 27, 2018

Vendredi prochain, le Stade lavallois se déplacera aux Herbiers avant d'achever la saison à domicile contre Concarneau. Mais ce sera deux matches pour du beurre, alors que le club avait la possibilité d'entretenir le suspens jusqu'au bout et de faire enfin vibrer ses supporters.

La feuille de match

Laval - Chambly : 0-1 (mi-temps : 0-0). Arbitre : Faouzi Benchabane. 4525 spectateurs.

But pour Chambly : Padovani (80')

Avertissement pour Laval : Scaramozzino (22, 84'). Expulsion pour Laval : Scaramozzino (84')

Laval : Hautbois - Perrot, Ba (cap.), Dembélé, Scaramozzino - Ndilu, Couvry (Zéoula), Dabo, Etinof - Bosetti (Mayela), Etshimi.