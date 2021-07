National : le Stade lavallois officialise l'arrivée des deux gardiens qui vont accompagner Alexis Sauvage

Après Kevin Perrot et Jordan Adeoti, Maxime Hautbois est le troisième "come back" ou retour au Stade lavallois dans ce mercato estival. Comme le premier cité, Maxime Hautbois est Mayennais (originaire d'Entrammes près de Laval) et formé au Stade lavallois. Après huit saisons en équipe Une, le gardien de but avait quitté le club et s'était engagé du côté de Lyon Duchère en National. Trois saisons plus tard, Hautbois est de retour. "C'est le premier joueur que j'ai appelé dès le mois de mars" révèle le nouveau président Laurent Lairy. Comme Perrot, Adeoti, mais aussi Roye ou N'Chobi, Maxime Hautbois est l'un des "ambassadeurs" voulu par le président. Le gardien de 30 ans s'est ainsi engagé pour deux saisons plus une en option avec le club mayennais. Maxime Hautbois s'est dit "très flatté" d'avoir été contacté par le club lui qui n'était pas parti en très bons termes il y a trois ans.

Hautbois numéro 2, Châtelain numéro 3

On le sait, au poste de gardien, il existe toujours (ou très souvent) une hiérarchie. A Laval, au moment de débuter la saison, cette hiérarchie est très claire. Alexis Sauvage qui a donné entière satisfaction la saison dernière, est le gardien numéro 1. Maxime Hautbois est sa doublure et en numéro 3, le jeune Théo Châtelain. En fin de contrat à Angers Sco où il évoluait avec la réserve (National 2), le jeune portier a été proposé à Laurent Lairy par le président angevin Saïd Chabane. Châtelain, qui a joué la seconde période mercredi soir à Fougères, a signé un contrat amateur d'un an. Le gardien formé à Valenciennes pourra aussi être amené à jouer avec l'équipe B du Stade lavallois en National 3.

Cela fait ainsi 16 recrues cette saison à Laval. Il ne reste plus que le dossier du défenseur Marvin Baudry à régler.

Par ailleurs, l'entraîneur des gardiens pour remplacer Gilles Bourges, nommé adjoint d'Olivier Frapolli, devrait être Anthony Corre qui était en poste au Stade Brestois la saison dernière. Il reste des problèmes administratifs à régler.

Le Stade lavallois devrait aussi annoncer d'ici quelques jours le nom du futur kinésithérapeute pour remplacer Lise Betton qui quittera le club mayennais dans huit jours.

Maxime Hautbois en bref

Né le 3 janvier 1991 à Laval

Poste : gardien

Taille : 1 m81

Clubs : Stade lavallois (2010-2018), SC Lyon (2018-2021)

Théo Châtelain en bref

Né le 2 octobre 1999 à Valenciennes

Poste : gardien

Taille : 1 m87

Clubs : Valenciennes, Angers Sco (2019-2021)