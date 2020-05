National : le Stade lavallois prépare sa reprise

Les joueurs du Stade lavallois et le staff pourraient rependre une activité le 1er juillet.

Alors que les joueurs, le staff et les autres salariés du Stade lavallois sont toujours au chômage partiel, l'entraîneur Olivier Frapolli a proposé un planning de reprise des activités afin de préparer la saison 2020/2021. Il y aurait 8 semaines de préparation au lieu de 6 habituellement avec une reprise le mercredi 1er juillet 2020 et une préparation jusqu'au jeudi 20 août.

Le club mayennais qui évolue en National rappelle que les dates de reprise et les matches amicaux ne sont pour l'instant que des suppositions envisagées par le staff des Tango. Ces décisions sont conditionnées par les directives gouvernementales et devront également être validées par la Fédération Française de Football.

Détail de la reprise des entraînements

du 1er juillet au 4 juillet : tests médicaux

du 6 juillet au 9 juillet : reprise entraînement aux Gandonnières à huis-clos

du 10 juillet au 12 juillet : stage d'oxygénation

du 13 juillet au 14 juillet : entraînements aux Gandonnières à huis-clos

du 15 juillet au 19 juillet : semaine de repos

du 27 juillet au 1er août : entraînements aux Gandonnières à huis-clos

du 3 août au 8 août : entraînements aux Gandonnières à huis-clos

du 10 août au 15 août : entraînements aux Gandonnières à huis-clos

du 17 août au 20 août : reprise d'une semaine normale avant le début du championnat de National

le 21 août 2020 : reprise du championnat 2020/2021

Le staff du Stade lavallois a également programmé six matches amicaux : 14, 25 juillet, 1er, 5, 8 et 14 août. Les adversaires, les lieux et les horaires seront communiqués ultérieurement en sachant que la plupart de ces matches de préparation auront lieu aux Gandonnières à huis-clos.