Laval, France

Neuf matches consécutifs sans gagner ! Le Stade lavallois espère enfin renouer avec le succès ce samedi avec la réception de Rodez (14h45) au stade Francis Le Basser. La dernière victoire remonte au 22 septembre 2017, c'est à dire il y a près de quatre mois.

Solet sur le départ, Ndilu sur la touche

Concernant l'effectif lavallois, il y a deux joueurs à l'infirmerie. Deux défenseurs. Bira Dembelé a de nouveau ressenti une douleur et Anthony Scaramozzino est touché à la cheville (entorse) depuis le match de la semaine dernière à Sannois-Saint-Gratien. Deux autres joueurs seront absents pour le match de samedi, le jeune défenseur Oumar Solet dont le départ vers un club de l'élite ne fait plus aucun doute. Solet ne portera plus le maillot tango cette saison. Il reste quelques détails à régler concernant le montant du transfert avec le Stade lavallois mais le jeune international de l'équipe de France ne s'est pas entraîné ce vendredi avec le groupe. Autre joueur qui n'a pas participé à la séance, Bridge Ndilu. Le jeune attaquant a pourtant marqué son premier but chez les professionnels la semaine dernière. Mais il y a visiblement un problème entre le joueur et le club qui ne veut pas en dire plus.

Le retour de Bosetti et Couvry

Pour composer son groupe de 16 joueurs, l'entraîneur lavallois Manu Pirès a fait appel au défenseur Clément Couvry. Plusieurs fois remplaçants, il n'a encore jamais joué cette saison en National mais a joué lors du premier tour de la Coupe de la Ligue en août dernier et une fin de match en Coupe de France. Enfin, Alexy Bosetti est de retour dans l'équipe après la naissance de son premier enfant la semaine dernière à Nice. La dernière recrue, Patrick Etshimi, devrait être titularisée à la pointe de l'attaque contre Rodez.

Le groupe lavallois

Gardiens : Maxime Hautbois, Geoffrey Lembet

Défenseurs : Alioune Ba, Houboulang Mendès, Kévin Perrot, Clément Couvry

Milieux : Diaguely Dabo, Gabriel Etinof, Charly Pereira Lage, Dominique Pandor, Yvan Neyou, César Zéoula

Attaquants : Oliver Ebuya, Davel Mayela, Alexy Bosetti, Patrick Etshimi

Suspendu : aucun

Blessés : Bira Dembelé, Anthony Scaramozzino

Non-retenus : Clément Anet, Oumar Solet, Thomas Parada, Alban Rousselet, Sharly Mabussi, Macou Sarr, Jordan Perrier, Claudy Mbuyi, Bridge Ndilu.