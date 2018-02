Boulogne-sur-Mer, France

Le Stade lavallois n'arrive décidément pas à sortir la tête de l'eau. Après son premier revers à domicile il y a deux semaines contre Rodez, les Mayennais se sont inclinés 1-0 à Boulogne ce vendredi 2 février. C'est la première fois cette saison que le Stade enchaîne deux défaites de suite. Et si d'un point de vue comptable, la soirée n'est pas bonne, du côté du jeu proposé il y a aussi du souci à se faire. Très peu d'occasions et un seul tir cadré au cours de la rencontre. Celui de Gabriel Etinof à la 71e minute de jeu.

Etshimi sort sur blessure

Le coach lavallois avait aligné un 4-1-4-1 avec Sharly Mabussi à gauche de la défense et deux recrues du mercato : Michel Espinosa dans l'axe de la ligne offensive et Patrick Etshimi en attaque. mais ce dernier, auteur du but contre Rodez a du être remplacé à la mi-temps par Alexy Bosetti à cause d'une douleur.

La série négative se prolonge et cette équipe égale le triste record de la saison passée avec 11 matches consécutifs sans succès. Au classement, le Stade lavallois est 12e avec 21 points et seulement deux points d'avance sur les équipes relégables.

La réaction

Manu Pirès (entraîneur du Stade lavallois) : "c'est désolant, désolant avec un match un peu bizarre qui s'est disputé sur un faux rythme des deux côtés. Il y a une équipe en face qui en voulait peut-être un peu plus. Les circonstances ne sont pas en notre faveur. On a mal démarré la seconde période avec la sortie sur blessure de Patrick Etshimi. Il faut rester unis, il faut rester soudés. Aujourd'hui, je m'en fiche d'être bon ou pas bon, ce qu'on veut c'est gagner ! La qualité du jeu je m'en fous."

La feuille de match

Boulogne - Laval : 1-0 (mi-temps : 0-0). Arbitre : Mathieu Vernice.

But pour Boulogne : Agounon (50').

Avertissement pour Laval : Ba (21').

Laval : Hautbois - Perrot, Mendès, Ba, Mabussi - Dabo - N'Dilu (Mayela 60'), Zéoula (Pandor 76'), Espinosa, Etinof - Etshimi (Bosetti 46').