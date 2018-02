Créteil, France

Le réveil du Stade lavallois se confirme. Après deux défaites consécutives (une première cette saison), le club mayennais vient de s'offrir un deuxième succès de rang et c'est aussi la première fois cette saison. Après Dunkerque à domicile, c'est Créteil qui a fait les frais d'un Stade lavallois pas forcément génial dans le jeu mais qui parvient à marquer.

Un 2e but pour le jeune Ndilu

Une première mi-temps plutôt à l'avantage des Lavallois et une seconde plutôt cristolienne. Un match marqué par le peu d'occasions nettes. Une frappe de Bosetti à la 37e et une autre de Ndilu à la 86e. Dans le temps additionnel, alors qu'on se dirige vers le premier 0 à 0 de la siason, le Stade lavallois obtient le premier corner de la seconde période. Côté droit, Etinof frappe, Dabo reprend de la tête. Transversale. Et là, le jeune Bridge Ndilu surgit, contrôle et frappe. Dans un trou de souris, le ballon glisse au fond des filets. Deuxième but cette saison et cette année pour le jeune attaquant de 18 ans qui avait marqué le but de l'égalisation il y a un mois à Sannois-Saint-Gratien. Comme un signe, c'est la première fois cette saison que le Stade lavallois marque dans le temps additionnel.

Au classement, Laval remonte à la 6e place, à 6 points du Red Star, 3e qui joue ce samedi contre Grenoble et qui sera le prochain adversaire du Stade lavallois.

La feuille de match

Créteil - Laval : 0-1 (mi-temps : 0-0). Arbitre : Arnaud Baert. 1000 spectateurs environ.

But pour Laval : Ndilu (92'+2).

Avertissement pour Laval : Etinof (70').

Laval : Hautbois - Perrot (Neyou 46'), Mendès, Dembélé (cap.), Mabussi - Espinosa, Makhedjouf (Dabo 75'), Zéoula, Etinof - Bosetti (Ndilu 71'), Mayela.