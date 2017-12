Laval, France

Lors de la 17e journée de National, le Stade lavallois n'a pu faire mieux que match nul à domicile. Un but partout contre Les Herbiers alors que les Lavallois ont joué 45 minutes à 11 contre 10.

Le résumé

Dans un stade pas très rempli, le match a parfaitement débuté pour les footballeurs lavallois qui ouvrent le score très rapidement. Solet sert Mayela qui lance Etinof dans la profondeur pour un but marqué dès la 2e minute. La première mi-temps est relativement équilibrée. Les Lavallois, par l'intermédiaire de Neyou, se procurent une belle occasion mais le ballon est repoussé par le poteau.

Carton rouge pour Les Herbiers

Le début de la seconde période est marqué par un fait de jeu. Le Vendéen Couturier s'effondre dans la surface de réparation lors d'un duel avec Scaramozzino. L'arbitre de la rencontre semble siffler pénalty pour Les Herbiers mais change de décision et brandit un carton jaune, le second pour Couturier qui est expulsé à la 48e. Les Lavallois vont jouer une mi-temps à 11 contre 10. Mais ils n'ont pas su profiter de cette supériorité numérique puisque à l'heure de jeu, Les Herbiers égalisent suite à un corner. Maxime Hautbois, le gardien, repousse le ballon dans l'axe et la reprise d'Eickmayer termine au fond des filets. Au cours de la dernière demi-heure, Laval s'est montré totalement incapable de reprendre l'avantage, n'arrivant à se procurer aucune occasion. Une fin de match dans le brouillard et d'un très faible niveau de la part des Tango.

Au classement, le Stade lavallois conserve sa 10e place à mi-championnat avec 20 points en 16 matches.

Les joueurs sont en vacances et devraient reprendre l'entraînement le samedi 30 décembre avant un prochain match le 12 janvier en région parisienne contre l'Enetnte Sannois-Saint-Gratien.

La réaction

Manu Pirès (entraîneur Laval) : "on peut estimer que cette équipe des Herbiers nous a posé beaucoup de soucis avec un jeu assez rôdé. On aurait préféré être plus efficaces dans le dernier geste. On est frustré, déçu, de ne pas s'être mis à l'abri en première période, c'était l'objectif. On avait les conditions pour le faire mais on pas su le faire."

La feuille de match

Laval - Les Herbiers : 1-1 (mi-temps : 1-0). 3409 spectateurs. Arbitre : Antoine Grare.

Buts pour Laval : Etinof (2') ; pour Les Herbiers : Eickmayer (56').

Expulsion pour Les Herbiers : Couturier (48').

Avertissements pour Laval : Dabo (64'), Ndilu (70').

Laval : Hautbois - Zéoula, Mendès, Ba, Scaramozzino - Etinof (Ndilu 68'), Solet, Dabo, Neyou - Bosetti (Ebuya 86'), Mayela.