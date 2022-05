National : les cinq moments clés de la saison du Stade Lavallois

Le Stade Lavallois a débuté sa saison le vendredi 6 août avec la réception d'Orléans. L'équipe d'Olivier Frapolli n'a remporté aucun de ses quatre premiers matches.

▪ J5 : Laval décroche son premier succès

A l'issue de ce mois d'août encourageant sur le plan sportif mais décevant sur le plan comptable, les Tango décrochent enfin leur premier succès. Les footballeurs lavallois battent Cholet 2-1. Les Choletais terminent la rencontre à neuf.

▪ J7 : la victoire dans le derby du Maine

Le vendredi 17 septembre, devant plus de 6000 spectateurs, le Stade Lavallois remporte le derby du Maine (2-1 contre Le Mans). Une folle ambiance règne au stade Le Basser et l'adhésion entre les joueurs et le public est totale.

▪ J15 : la cinquième victoire consécutive à l'extérieur, une première

Le 3 décembre, le Stade Lavallois s'impose à Boulogne (2-1), ce qui représente la cinquième victoire de suite à l'extérieur. Cela constitue une sacré performance et surtout une première dans l'histoire du club mayennais.

▪ J19 : Laval prend la tête du championnat

Pour la première fois de la saison, le Stade Lavallois prend la tête du championnat de National (co-leader avec Concarneau). Grâce à un succès à Villefranche (2-1), les Mayennais signent une septième victoire consécutive à l'extérieur. Incroyable.

Lors de la 21e journée, à Cholet, les Tango s'imposent à Cholet (3-1) et réalisent une série de sept succès de suite !

▪ J32 : l'officialisation de la montée en Ligue 2

A Chambly, le Stade Lavallois obtient officiellement son ticket pour la Ligue 2 à deux journées de la fin du championnat. Il reste maintenant le titre de champion à aller conquérir lors de la réception du Red Star et le déplacement à Orléans.

Après cinq saisons en National, le Stade Lavallois retrouvera donc la deuxième division à la fin du mois de juillet.