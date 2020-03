National : les deux prochains matches à domicile du Stade lavallois se joueront à huis clos

Les supporters mayennais pouvaient le craindre, c'est désormais officiel. Les membres du Directeur du Stade lavallois ont décidé que les deux prochaines rencontres de National à Le Basser se dérouleront à huis clos.

Cela concerne les rencontre Laval / Dunkerque du vendredi 13 mars et Laval / Villefranche Beaujolais du vendredi 27 mars qui se dérouleront à "huis clos total".

Selon le club, cette décision fait suite à une cohérence et un respect total des dispositions préfectorales. Une mesure identique a été prise pour tous les matches de Ligue 1 et Ligue 2 et ce jusqu'au 15 avril.

Aucun spectateur ne pourra donc assister à ces deux rencontres au stade Francis-Le-Basser qui sonnera creux. Les Tango seront ainsi privés de douzième homme.