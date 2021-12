National : les footballeurs du Stade Lavallois reprennent l'entraînement avant un déplacement au Red Star

On oublie les chocolats, on rechausse les crampons et on prépare la deuxième partie de la saison pour éventuellement jouer la montée en Ligue 2. Les footballeurs du Stade Lavallois ont repris l'entraînement ce mercredi 29 décembre avec deux séances de travail au programme. Il y en aura une ce jeudi, encore deux vendredi. Les Mayennais pourront quand même profiter du réveillon de la Saint-Sylvestre, samedi 1er janvier journée libre, avant de retaper dans le ballon dimanche.

Les Tango sont en phase de préparation pour le déplacement, vendredi 7 janvier, en région parisienne pour affronter le Red Star. A la trêve, ils occupent la 5ème place du championnat National à seulement trois points du podium.