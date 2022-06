National : masse salariale et indemnités de mutations encadrées pour l'ASNL

Ce n'est pas une très bonne nouvelle pour l'AS Nancy Lorraine dans son opération pour remonter en Ligue 2 de football. La DNCG, gendarme financier du football français, a décidé d'encadrer la masse salariale du club au chardon mais aussi le montant de ses indemnités de mutation lors du prochain mercato. La délégation qui a défendu le projet de l'ASNL n'a pas réussi à obtenir une levée de toutes les mesures prises ces dernières années.

Cet encadrement représente malgré tout un progrès puisque l'an dernier, à la même époque, le club s'était vu notifiée une interdiction de recruter à titre onéreux. Le club avait alors fait jouer les synergies avec les autres club du groupe New City Capital pour obtenir des renforts. Cette fois, payer une indemnité de transfert sera possible dans une certaine mesure. La décision de la DNCG rassure en tout cas les plus pessimistes qui craignaient une relégation dans une division inférieure pour raisons budgétaires.

L'AS Nancy Lorraine sait maintenant où elle met les pieds et va pouvoir avancer sur les autres dossiers laissés en suspens comme l'identité de l'entraîneur pour la saison prochaine ou les contours de l'effectif qui aura la lourde mission de faire remonter Nancy en Ligue 2.

Sur sa page Facebook, l'ASNL se félicite d'un "premier signe positif pour le travail acharné qui a été effectué en coulisses ces dernières semaines" et annonce une communication "dans les prochains jours".