National : Nicolas Cloarec n'est plus l'entraîneur de l'US Concarneau

Ce lundi, Nicolas Cloarec a prévenu la direction de l'US Concarnoise qu'il ne reviendra pas à la tête de l'équipe de National, après son arrêt en vigueur jusqu'à la fin du mois. En presque neuf saisons, Cloarec a mené le club du CFA2 au National, et a vécu un quart de finale de coupe de France.

Concarneau, France

Nicolas Cloarec ne reprendra pas sa place sur le banc de touche de l'US Concarnoise après la trêve de noël. Le club l'annonce ce soir dans un communiqué.

L'ancien joueur professionnel, au FC Lorient de Christian Gourcuff notamment, était arrêté depuis un peu moins d'un mois, depuis le retour du match de coupe de France en Guyanne. Le club parlait d'un "coup de fatigue".

Il était, depuis, remplacé par son adjoint, Pascal Laguillier.

"Après avoir échangé́ longuement ensemble et pour préserver sa personne, Nicolas a donc décidé de faire un break et ainsi conclure sur une note plus que positive son passage au sein du club" (communiqué officiel de l'US Concarnoise)

L'entraîneur de tous les possibles

Avec Nicolas Cloarec à leur tête, on se demandait jusqu'où les Thoniers pouvaient bien aller.

Né à Concarneau, Cloarec avait terminé sa carrière à l'USC, avant d'entraîner l'équipe réserve puis l'équipe première dès 2009. Il s'agissait alors d'éviter la descente en division d'honneur.

Neuf ans plus tard, l'US Concarneau évolue pour la troisième saison de suite en National. L'année de sa montée, en 2016/2017, elle a même été championne d'automne.

Pascal Laguillier (à gauche) et Nicolas Cloarec (à droite) au club house de l'US Concarnoise © Radio France - Thomas Lavaud

Il a banalisé l'exploit en coupe de France

Evidemment, l'oeuvre de Cloarec a connu son apogée en coupe de France, où Concarneau a banalisé l'exploit. Il y a dix jours, Concarneau s'est qualifié pour les 32e de finale pour la cinquième fois en six éditions.

Il restera les exploits contre Dijon, Troyes et Niort, les matchs contre Lyon, Guingamp et Troyes. Et évidement, le quart-de-finale, à Lorient, contre Guingamp, en 2015.

Tout ça, avec une équipe composée majoritairement de joueurs amateurs, qu'il avait lui même fait venir.

Il venait d'obtenir son BEPF

Amateur de chasse, il aidait occasionnellement sa compagne dans la pharmacie tenue par cette dernière, même si ses obligations l'en empêchait de plus en plus. Récemment, Nicolas Cloarec avait obtenu son BEPF, le plus haut diplôme d'entraîneur en France.