National : objectif confirmation pour l'USO ce lundi face au FC Annecy pour la 8e journée

L'USO va chercher à confirmer sa belle prestation et sa victoire de ce mardi (3-1) à la Source face à Avranches. Ce lundi, les Orléanais affrontent Annecy, toujours à la Source, en clôture de la 8e journée. Il faut poursuivre sur la lancée et ne pas sous-estimer les derniers du championnat.

L'USO doit confirmer face ce lundi après sa belle victoire mardi dernier, 3 buts à 1, face à Avranches à la Source pour la 7e journée de National. Les Orléanais affrontent Annecy ce lundi soir, dernier du classement, devant leur public une nouvelle fois à 20h45 pour la 8e journée du championnat.

"La confiance est là, c'est à nous maintenant de faire le nécessaire face à Annecy", commence Gaëtan Perrin, l'attaquant de l'US Orléans. "C'est la continuité du début de saison et c'est vrai qu'un match plein comme celui d'Avranches nous permet de passer un cap dans la confiance", estime-t-il.

"Déjà difficile de gagner mais encore plus difficile de confirmer"

Auteur d'un doublé et d'une passe décisive face à Avranches, le buteur orléanais est déjà à trois buts depuis le début de la saison. "Ça me donne envie d'en marquer encore et encore, ajoute Gaëtan Perrin, qui ne se fixe pas d'objectif de but personnel "mais c'était aussi un match très abouti de la part de l'équipe", malgré le premier but encaissé sur une erreur défensive.

Il mise sur l'importance des "séries", elles vont être "importantes cette saison et on sait que les matchs vont s'enchaîner dans les jours à venir donc il y a une belle perspective dans ce mois d'octobre pour recoller avec le haut du classement et mettre la pression sur tout le monde", complète le natif de Lyon.

Après, même le coach Claude Robin reste prudent, "c'est déjà difficile à gagner, mais c'est encore plus difficile à confirmer", dit-il. "La vérité est celle du rectangle vert", sourit le coach.

Annecy dernier, une bonne chose ?

Le FC Annecy est actuellement 18e et dernier de National après sept journées et ne totalise que trois points. Même si les Haut-Savoyards n'ont pas encore gagné à l'extérieur, "ils ont des qualités donc il faut être très méfiant", analyse Gaëtan Perrin. "On va y aller de manière très sérieuse et très concentré pour pouvoir être supérieure à cette équipe. Eux viennent avec des intentions, ils ne vont pas se laisser se faire et ont besoin de points", complète-t-il. "Ils sont accrocheurs et ont fait des résultats donc c'est à nous de prendre le match du bon bout, de ne pas les laisser respirer et de faire le nécessaire pour ne leur laisser aucun espoir", affirme Gaëtan Perrin.

Après visionnage également des matchs des Haut-Savoyards avec son staff, Claude Robin estime "qu'Annecy n'est pas du tout à sa place, est solide et ne laisse pas beaucoup d'occasions à l'adversaire". Il parle aussi de méfiance vis-à-vis de cette équipe, "qui ne concède que très peu de corners".

Le groupe reste le même

Au niveau du groupe, c'est exactement le même que face à Avranches et comme on le répète, on ne change pas une équipe qui gagne. En revanche, Claude Robin a testé à l'entraînement une charnière Seba-Saint-Ruf et Lybohy était du côté des remplaçants. On pourrait même voir un système en 4-4-2, composé de deux ailiers, Perrin et Soumaré et avec deux attaquants, Antoine et Talal, mais ce dernier en rôle de numéro 10 avancé.

On devrait donc s'orienter vers cette composition :

L'Hostis - Lambèse, Seba, Saint-Ruf, Thiam - Soumaré, Demoncy, Keita, Perrin, - Talal, Antoine

À noter qu'Hervé Lybohy sera également suspendu contre Quevilly-Rouen ce vendredi 9 octobre à l'extérieur pour la 9e journée de National. Il a reçu trois cartons jaunes depuis le début de la saison.

Match à suivre en direct et en intégralité dès 20h

US Orléans-Annecy est donc à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 20h. Coup d'envoi 20h45.