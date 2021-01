National : objectif trois victoires de suite pour l'US Orléans face à Créteil

Comme on dit, jamais deux sans trois, est-ce que l'US Orléans parviendra à remporter une troisième victoire de suite cette saison ? C'est ce qu'on va voir ce vendredi soir à la Source face à Créteil pour la 18e journée de National. Après les victoires face à Sète et contre Concarneau, les Orléanais peuvent enfin enchaîner une troisième victoire de rang cette saison.

"L'appétit vient en mangeant et c'est vrai qu'en gagnant à l'extérieur en prenant des points, si on peut gagner à la maison, on bonifie ces points pris à l'extérieur mais ça reste une volonté, ça ne veut pas dire que ce sera facile", constate l'entraîneur Claude Robin. "Je n'ai pas peur en tout cas d'avoir trois victoires, j'aimerais bien les avoir mais ça appartient aux acteurs du jeu et les acteurs se sont les joueurs", ajoute le coach, "ils sont bien et j'espère qu'ils seront bien encore ce vendredi". Il sent tout de même plus de sérénité à l'entraînement avec ces deux victoires et souhaite que les joueurs ne lâchent pas "cette dynamique".

Le match aller reste en travers de la gorge

À l'aller, les hommes de Claude Robin avait perdu 1-0, en jouant presque 70 minutes à 10 contre 11 après l'expulsion d'Hicham Benkaïd. "On avait fait un bon match et c'était un peu frustrant de repartir de là-bas avec zéro point mais maintenant c'est oublié donc à nous de mettre de l'agressivité et de l'intensité sans faire de fautes qui pourraient nous nuire", estime de son côté Nicolas Saint-Ruf. Aujourd'hui, c'est un nouveau championnat qui démarre comme le dit le coach et "depuis ils ont fait du chemin", annonce Claude Robin. "Ils ont bien progressé et bien tenu le rythme", rappelle Claude Robin puisque les Cristoliens restent invaincus depuis huit rencontres.

Le groupe pour affronter Créteil

L'attaquant Carnéjy Antoine fait son retour dans le groupe après avoir purgé ses matches de suspension, en revanche Bryan Teixeira lui est toujours suspendu. Loïc Goujon s'est blessé à l'entraînement (une pointe) ce jeudi et n'est pas dans le groupe pour affronter Créteil, tout comme Tidiane Keita (adducteurs) et Alex Marchadier (entorse à la cheville).

On devrait donc s'orienter vers cette équipe de départ :

L'Hostis - Lambèse, Seba, Saint-Ruf, Lapis - Demoncy, Keita - Soumaré, Talal, Perrin - Antoine

Match à vivre en direct et en intégralité

Comme d'habitude, cette rencontre entre l'USO et Créteil est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans, dès 19h30 ce vendredi, avec un avant-match et votre concours de pronostics. Coup d'envoi 20h.