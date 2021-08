National : "Orléans est un club ambitieux dans le jeu", le nouvel attaquant orléanais Timothé Nkada

La passe de deux se joue ce vendredi pour l'US Orléans. Après leur victoire la semaine dernière à Laval (2-1), les Orléanais reçoivent Concarneau, dans le Finistère, au stade de la Source pour la deuxième journée de National et c'est la première fois que le public sera au stade depuis un bon moment pour suivre une rencontre de championnat. Le dernier match remonte au 13 octobre dernier, face au Red Star, où l'USO avait fait match nul 1-1. Les joueurs, comme le nouveau coach Xavier Collin, ont hâte de fouler la pelouse de la Source devant des supporters. C'est le cas notamment du nouvel attaquant, Timothé Nkada, prêté par le Stade de Reims. Interview.

France Bleu Orléans : Comment s'est passé la préparation, l'intégration, pour toi ?

Timothé Nkada : Tout va bien, ça s'est bien passé, je suis bien arrivé à Orléans. Je suis content du groupe, du staff. Je suis allé dans le club bidon dans la ville, du coup. Franchement c'est parfait. C'était une volonté de ma part de prendre du temps de jeu, de jouer, gagner en expérience et pouvoir poser mon jeu parce que je sortais de deux saisons à un niveau certes supérieur, mais où j'ai fait que des rentrées. C'est sûr que c'est mieux pour poser son jeu et pour avancer d'avoir du temps de jeu, même si c'est à un niveau inférieur. Le choix d'Orléans s'est fait naturellement avec une volonté du club de m'avoir. J'y ai réfléchis, mais ça s'est fait assez rapidement où j'ai pu voir un club ambitieux, structuré et qui est plus un club de Ligue 2 qu'un club de National. Mon choix a été vite fait.

Tu connais un peu Orléans?

Je connaissais bien Orléans, surtout en Ligue 2, avec beaucoup d'anciens collègues Rennais (Il a été formé au Stade Rennais et a côtoyé notamment Jordan Telle, Denis Will-Poha ou Armand Lorienté, ndlr) qui sont passés par là et bien souvent, ce qui ressortait, c'était qu'Orléans était une équipe joueuse qui aimait avoir le ballon, qui était portée plutôt vers l'offensive. C'est ce qui a fait que j'ai choisi ce club aussi, le fait que ce soit un club ambitieux dans le jeu.

La pelouse de la Source a aussi joué dans ton envie de signer ici ?

(Rires) Honnêtement, je ne connaissais pas trop la pelouse mais ça a été plutôt une très bonne surprise quand je suis arrivé. Autant la pelouse de match que celles d'entraînement qui sont vraiment de très haut niveau et c'est l'outil numéro un car quand vous êtes footballeur, le terrain c'est vraiment la chose la plus importante et là, on est vraiment bien servi.

Ça va être aussi le retour du public à la Source, après 10 mois d'absence. Est-ce que ça te donne une envie supplémentaire de te dépasser ?

Oui ça donne une envie supplémentaire, une envie de les emmener et de performer. Ça rajoute ce petit côté piquant avec la façon de célébrer les buts avec les supporters, etc... Ça rajoute un plus par rapport aux derniers mois qui ont été un peu chiants pour tout le monde.

De plus, quand on est un nouveau joueur, le premier match à domicile est toujours important...

En effet. Il faut montrer qu'on mérite sa place il faut performer et surtout, ramener les trois points à la maison pour continuer sur notre lancée.

Quand tu vois les quelques supporters orléanais présents à Laval, aussi bruyants et motivés, ça te donne envie ?

Oui ! J'étais surpris de les voir aussi agités on va dire. C'est clair que ça nous donne ce petit supplément d'âme pour aller chercher les points en plus et je me dis que ça va être quelque chose à domicile quand on va être chez nous avec encore un peu plus de supporters, ça peut être vraiment pas mal.

Est-ce que tu as des objectifs personnels cette saison ?

Oui en tant qu'attaquant, j'ai toujours des objectifs personnels et collectifs et collectivement, je pense que personne ne s'en cache on vise la montée. Personnellement, je vais essayer de mettre le plus de buts et de passes décisives possibles pour aider l'équipe à réaliser l'objectif collectif. Après, je ne donne jamais mes objectifs personnels mais je vais essayer d'en mettre le plus possible en tout cas.

À Laval, vous êtes menés 1 à 0 puis vous revenez au score et vous vous imposez au final 2 buts à 1. Ça peut devenir votre marque de fabrique, d'avoir ce caractère-là ?

Oui on a envie en tout cas d'être une équipe de caractère, qui est capable de revenir lors de match comme on l'a fait à Laval. Je pense que c'est important, surtout sur un long championnat qui est de 34 journées d'avoir cette force de caractère et de pas baisser les bras quand on est mené. Je pense que c'est ce qui fait la différence à la fin d'avoir ces points gagnés.

Qu'est-ce que tu sais de Concarneau ?

On sait qu'ils ont gagné leur première journée, comme comme nous. Ça va donc être une rencontre importante puisque forcément, si on prend les trois points à la maison, on ralentit aussi un concurrent au passage. Du coup, on sait qu'on va avoir une équipe de Concarneau qui est en confiance après une première victoire contre le Red Star. Après c'est à nous d'imposer notre jeu à domicile et de faire faire tout pour les mettre en difficulté chez nous.

Vous changez beaucoup vos positions en match avec Carnejy Antoine et Hicham Benkaïd devant. À quel poste tu te sens le mieux ?

Je suis vraiment un 9 de formation, plus à l'aise en 9 mais après, je peux évoluer sur les côtés aussi pour aider l'équipe. On parle beaucoup, on est beaucoup amené à permuter pendant le match, ce qui crée aussi de l'incertitude pour les adversaires du coup, c'est plutôt pas mal de pouvoir évoluer sur plusieurs postes quand on est devant.

Le groupe pour affronter Concarneau

L'attaquant Hicham Benkaïd est incertain pour la rencontre, touché aux ischios alors que le défenseur Djessine Seba lui revient après sa blessure.

L'équipe probable :

L'Hostis - Halby Touré, Mambo, Saint-Ruf, Diallo - Goujon, Dembi, Talal - Nkada, Antoine, Lepaul

Match à vivre en direct et en intégralité

Comme toutes les rencontres de l'USO, celle face à Concarneau sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans, dès 18h45 avec l'avant-match et le concours de pronostics, en direct avec vous depuis la buvette du club.