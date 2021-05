National : Quevilly-Rouen perd le titre contre Bastia

Le sommet du championnat a tenu toutes ses promesses. Seulement aurait-il fallu qu'il bascule de l'autre côté. Du rythme, du suspens, des occasions et du beau jeu, ce QRM-Bastia a bien été le sommet attendu du National. Mais à la fin, c'est Bastia qui gagne, qui est sacré champion, et qui confirme sa supériorité sur cette troisième division cette année.

Pourtant, Quevilly a bien été là, a parfois souffert mais a longtemps fait le match qu'il fallait, profitant des quelques approximations bastiaises en sortie de balle. Au jeu des occasions, cela a commencé par un poteau de chaque côté, d'abord corse, puis par Jung (18'). Le SCB harcèle les Quevillais, qui ont du mal dans l'avant-dernier geste sur leurs situations. La plus belle occasion de la première période est corse, avec cette tête de Le Cardinal bien arrêtée par Lemaître à ras de terre sur corner (32'). Padovani répond d'une demi-volée au-dessus suite à un coup-franc (42'). A la pause, le nul est plutôt logique.

La deuxième période commence assez mal pour les hommes de Bruno Irlès. Une énorme mésentente entre la défense et Lemaître donne une grosse occasion au SCB. Lemaître dégage sur l'attaquant et le ballon roule tout près du poteau quevillais (50'). QRM gâche deux situations de trois contre trois puis concède l'ouverture du score sur un corner repris dans la cage par Le Cardinal (0-1 64'). L'imposante délégation corse en tribune pouvait exulter. Le but du titre pour le SCB.

A la 72e, la saison quevillaise a peut-être basculé. Un but rouge et jaune est refusé pour une faute peu évidente dans la surface. Deux énormes occasions suivront, deux têtes de Dadoune (76') coup sur coup, boxées par Vincesini, le portier corse, mais on sent que les joueurs de Bruno Irlès ont pris un coup sur le casque.

La suite est plus calme, Bastia gère son avantage et contient les velléités quevillaises. L'arbitre siffle la fin, les Corses exultent et célèbrent leur titre logiquement acquis.

QRM aura à peu près fait le match qu'il fallait, et termine deuxième de ce championnat de National, on aurait signé pour en début de saison !

Plus d'infos et réactions à venir...