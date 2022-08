National : qui sont les recrues de l'US Orléans ?

L'US Orléans a fait un choix radical pendant l'intersaison. Pas moins de huit joueurs sont partis comme le défenseur Djessine Seba ou le gardien Franck L'Hostis. "Un effectif en fin de cycle", dixit le directeur du club Boris Luce. Le recrutement a donc été large : 12 nouvelles têtes sont arrivées sur les bords de Loire.

Les recrues

Vincent Viot (28 ans, gardien)

Pour palier le départ de Franck L'Hostis vers Bourg-en-Bresse, l'USO a recruté le meilleur gardien de National la saison dernière. Arrivé de Concarneau, Vincent Viot a été formé au Mans avant de passer par Luçon et Béziers avec qui il a connu la Ligue 2. "Il a le profil de Franck, analyse le coach Xavier Collin. Bon jeu au pied, sérénité, sobriété."

Brandon Agounon (27 ans, défenseur droit)

Avec 70 matchs de Ligue 2 à son actif au Clermont Foot, Brandon Agounon est un joueur expérimenté. Élu meilleur latéral de National la saison dernière avec Bourg-en-Bresse, le natif de Caen sait se montrer décisif ( 7 passes décisives la saison passée). "On aime sa capacité à percuter sur le côté et à répéter les efforts", raconte Xavier Collin.

Adrien Pagerie (30 ans, défenseur gauche)

C'est un retour au club pour Adrien Pagerie qui a connu la montée en Ligue 2 avec l'USO en 2016. Après une saison dans l'antichambre de l'élite, il est parti aux Herbiers à Villefranche et à Cholet avant de revenir à Villefranche l'an dernier. Victime d'une déchirure aux ischios-jambiers, il va manquer le début de saison.

Clément Akpa (20 ans, défenseur gauche)

Prêté par Auxerre, le jeune latéral vient chercher du temps de jeu à l'échelon supérieur après une saison en National 2 avec la réserve bourguignonne. Formé à Metz, le natif de Meudon va remplacer Adrien Pagerie, blessé, dans le couloir gauche en ce début de saison.

Steve Solvet (26 ans, défenseur central)

"Depuis 5 ans, tous les ans je l'appelais pour qu'il vienne", s'amuse Xavier Collin. Dès janvier, il est venu visiter les installations. Steve Solvet arrive de Sète où il était titulaire la saison dernière. L'ancien Strasbourgeois est pour l'instant blessé, victime d'une rupture du ligament croisé en mars.

Marvin Elimbi (19 ans, défenseur central)

Jeune joueur de 19 ans formé à Strasbourg, il arrive en prêt sur les bords de Loire avec pour objectif de franchir un palier afin d'intégrer le groupe pro en Alsace. "Il a un potentiel athlétique et physique intéressant, similaire à Djessine Seba", explique Xavier Collin. Il n'a jamais joué en National.

Ousseynou Ndiaye (23 ans, milieu de terrain)

En provenance de la réserve lyonnaise, Ousseynou Ndiaye arrive à Orléans avec l'objectif de se montrer pour jouer au niveau supérieur. Après s'être entraîné pendant un mois et demi à l'USO, il a fait le choix signer. "Il a été sollicité par de nombreux clubs en France et à l'étranger, assure Xavier Collin. On veut qu'il fasse une saison pleine." Ousseynou Ndiaye compte seulement 20 matchs de National lors de la saison 2020-2021 à Bourg-en-Bresse.

Ahmad Allée (26 ans, milieu de terrain)

Le Franco-Irakien a quitté Saint-Brieuc après 5 saisons. En Bretagne, il a connu la montée en National et a joué 55 matchs dans cette division. "Il vient apporter de la qualité technique et de la créativité, explique Xavier Collin. Il est aussi capable de marquer des buts, ce qui nous a manqué l'an dernier dans le secteur." Il a trouvé 7 fois le chemin des filets la saison passée.

Grégory Berthier (26 ans, milieu de terrain)

Titulaire indiscutable à Chambly l'an dernier (8 buts, 2 passes décisives), Grégory Berthier est un gaucher numéro 10. Avec près de 100 matchs de Ligue 2 à son actif, il va venir apporter toute son expérience au milieu du terrain et faire oublier Hicham Benkaid. Avec Auxerre, Grégory Berthier a remporté la Coupe Gambardella en 2014 avec l'Orléanais Loïc Goujon.

Johanne Akassou (26 ans, attaquant)

Lui aussi débarque de Chambly. En seulement 12 rencontres de National à cause de blessures, il a marqué à 5 reprises. Il est passé par Versailles avant de rejoindre le Red Star et donc Chambly. "C'est un garçon puissant, généreux, qui court beaucoup, analyse Xavier Collin. Il a une grosse marge de progression."

Adrian Dabasse (29 ans, attaquant)

Avec Esteban Lepaul, il va former le nouveau duo d'attaquant de l'USO. À 29 ans, il a déjà connu beaucoup de clubs : Toulouse, Bordeaux, Niort, Les Herbiers, Cholet. Avec Niort, il a joué plus de 50 matchs en Ligue 2. Il sort de deux saisons à Villefranche avec qui il a loupé la montée à deux reprises (3e en 2021 et 2022). "On cherchait ce garçon expérimenté devant, complémentaire d'Esteban Lepaul", juge Xavier Collin.

Kévin Fortuné (33 ans, attaquant)

On ne présente plus l'ancien Lensois. Avec 136 matchs de Ligue 2 à son actif, il va venir apporter toute son expérience à l'attaque de l'USO. Kévin Fortuné a déjà côtoyé Xavier Collin à Béziers en 2014-2015. Vitesse, puissance, élimination sont les qualités qu'il va apporter au collectif. Kévin Fortuné sort d'une saison chez le voisin Châteauroux avec qui il a marqué seulement deux fois en 23 matchs.

Les départs

Du côté des départs, on peut noter ceux de Tidiane Keita (Dunkerque), Ismaël Keita (Créteil), Djessine Seba (Le Puy), Florian Lapis (Versailles), Franck L'Hostis (Bourg-en-Bresse), Karl Fabien (Vierzon), Fed Dembi (Red Star), Cédric Yambéré (sans club), Mohamed Cissé (sans club), Hicham Benkaid (sans club).