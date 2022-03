National : rebond attendu pour l'US Orléans à Bastia-Borgo

Redémarrer une série de victoires. Voilà la mission de l'US Orléans ce vendredi à Bastia-Borgo. Invaincus pendant huit matchs, Nicolas Saint-Ruf et ses coéquipiers ont chuté face au FC Villefranche-Beaujolais (1-2). Un résultat qui a amené "beaucoup de frustration et de déception dans le groupe cette semaine", selon l'aveu de Xavier Collin l'entraîneur orléanais. En Corse, lors de la 25ème journée de National ce vendredi, l'USO va donc devoir transformer cette frustration en motivation pour ramener trois point précieux pour la suite du championnat.

Les Loirétains, dixièmes du classement, sont à la croisée des chemins à dix journées de la fin de la saison. Ils comptent 11 points de retard sur le troisième, Bourg-en-Bresse, et 11 d'avance sur le premier relégable, Chambly. Le résultat de la rencontre pourrait donc conditionner la suite des aventures orléanaises.

Loïc Goujon de retour de suspension, pas Hicham Benkaïd

Pour ce déplacement, Xavier Collin a convoqué 17 joueurs. L'entraîneur orléanais peut compter sur Loïc Goujon, de retour après sa suspension pour une accumulation de cartons jaunes. Incertain après une alerte sur son mollet douloureux, le défenseur central Cédric Yambéré est bien du déplacement. Hicham Benkaïd purge de son côté son troisième et dernier match de suspension après son carton rouge reçu face au Stade briochin. L'attaquant Karl Fabien, rappelé pour la rencontre face à Villefranche, n'est lui pas convoqué.

Un œil sur Bastia-Borgo

Après un début de saison cataclysmique, les Corses ont décroché leur premier succès en décembre face au Mans, avant d'enchaîner des résultats en dents de scie. Malgré leur avant-dernière place, les joueurs de Laurent Rossi ne comptent que six points de retard sur le premier non relégable, Sète, avec un match de moins. Tous les espoirs de maintien sont donc permis, d'autant que Bastia-Borgo commence à avoir une réputation de poil à gratter, après ses bons résultats contre des formations qui jouent la montée en Ligue 2 : victoires contre Châteauroux (2-0) et Sedan (3-1) et matchs nul contre Concarneau (1-1) et Bourg en Bresse (0-0).

Une raison de plus pour se méfier de cette équipe corse. Elle n'a plus perdu à domicile depuis le 5 novembre dernier et une défaite face à Cholet (1-2).

Bastia-Borgo - USO en intégralité sur France Bleu Orléans

Bastia Borgo - US Orléans, c'est à vivre en direct et en intégralité dès 18h30 ce samedi sur France Bleu Orléans et francebleu.fr, avec l'avant-match et le traditionnel concours de pronostics, depuis le complexe sportif de Borgo. Coup d'envoi à 19h.

