National : Rémy Duterte, enfant de Boulogne-sur-Mer, débarque au Stade Lavallois

En football, le Stade Lavallois vient de faire signer un nouveau défenseur en la personne de Rémy Duterte, 26 ans. Un joueur bien rôdé au championnat de National puisqu'il portait les couleurs de l'US Boulogne Côte d'Opale depuis 2014. Rémy Duterte est natif de Saint-Martin, ville de l'agglomération boulonnaise. Adoré des supporters là-bas, enfant du cru, les dirigeants boulonnais avait décidé de ne pas prolonger son contrat à la fin de cette saison. "Il m'est difficile pour moi de quitter mon club de cœur avec qui j'aurai aimé connaître la montée tant attendue" écrivait Rémy Duterte le 30 mai sur son compte Instagram.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Retrouvailles avec Olivier Frapolli

Rémy Duterte évolue au poste de latéral gauche, il entrera donc en concurrence avec Edson Seidou qui restait seul à ce poste. Le Boulonnais retrouve donc son coach Olivier Frapolli qu'il a côtoyé pendant deux saisons, entre 2017 et 2019 dans le Pas-de-Calais. Le Stade Lavallois fait donc signer un cinquième défenseur et porte pour le moment à neuf le nombre de joueurs évoluant dans ce secteur de jeu (Baptiste Etcheverria, Pierrick Cros, Bryan Goncalvès, Yasser Baldé, Kevin Perrot, Rémy Duterte, Edson Seidou, Maxence Carlier et Yazid Aït-Moujane).