Adversaires la saison passée en Ligue 2, Nancy et Dunkerque ont plongé dans la division inférieure. Evidemment les 2 clubs espèrent retrouver l'étage du dessus rapidement, mais tous les 2 se sont déjà heurtés à la difficulté de ce nouveau championnat, qu'il faut vite maîtriser.

National : Retrouvailles de déchus ce vendredi entre l'ASNL et Dunkerque

Albert Cartier et son attaquant Lenny Nangis sont sur la même longueur d'onde, cette équipe de l'ASNL a montré des progrès, vient de faire son premier match sans prendre de but, s'est crée des occasions mais il y a encore plusieurs points à régler pour lancer la saison.

L'attaquant nancéien est bien conscient de l'attente du public, impatient de retrouver la victoire, mais il assure que le but est de bâtir sur le long terme, non pas pour gagner un match de temps en temps mais pour en gagner "régulièrement" et s'installer dans la durée.

Si l'ASNL veut bâtir, elle doit, en effet avoir des bases solides. Mieux vaut peaufiner un peu les fondations que prendre le risque d'un effondrement. Quelques pierres ont été posées à Orléans pour prendre le premier point de la saison, une victoire ce vendredi scellerait un peu plus l'édifice.

Des ambitions des deux côtés

Légitimement, les 2 adversaires de ce vendredi peuvent prétendre à jouer le haut de tableau. Mais le statut de relégué de Ligue 2 ne donne droit à aucun passe-droit. Les 2 formations l'ont déjà constaté, l'ASNL a été battu par Bourg-Péronnas à la 1ère journée et Dunkerque a chuté à Concarneau la semaine passée.

Mais les joueurs du Pas-de-Calais, à la différence des nancéiens, ont déjà connu le succès 3-0, face au Mans, autre équipe ambitieuse du championnat. L'ASNL ne doit pas se manquer sur ce rendez-vous, car même si ce n'est que la 3ème journée, un prétendant au haut de tableau ne peut pas se permettre de rester trop longtemps sans victoire.

Trouver le chemin des filets

Cela reste le point délicat de ce début de saison, l'ASNL manque de tranchant et d'efficacité en attaque. Un secteur que l'entraîneur Albert Cartier espère voir rapidement performant

ASNL-Dunkerque c'est à vivre dès 19h15 sur France Bleu Lorraine.

Petit point mercato

Après l'officialisation du prêt du défenseur Shaquil Delos à Estoril au Portugal, Albert Cartier a confirmé que l'attaquant Andrew Jung, désireux de partir, a des contacts avec un club de Ligue 2. Pas de mouvement en revanche pour l'instant pour le défenseur Rosario Latouchent, lui aussi ouvert pour quitter Nancy.

Côté arrivée, Albert Cartier attend 1 ou 2 renforts offensifs, idem dans le secteur défensif. Le club va aussi engager le milieu de terrain Jalil Moustaïd, 21 ans, il arrive d'Epinal mais a été formé en forêt de Haye.