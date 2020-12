National : "On s'est dit les choses qui n'allaient pas", Loïc Goujon, le milieu de terrain de l'US Orléans

L'US Orléans se déplace au Mans ce vendredi soir pour un match en retard de la 13e journée de National. Les hommes de Claude Robin doivent se ressaisir après les deux défaites de suite en championnat. "On est revanchard, on veut faire mieux", estime Loïc Goujon, le milieu de terrain orléanais.

Après deux défaites de suite, contre Bourg-en-Bresse et Villefranche-Beaujolais, l'US Orléans n'a pas le choix, elle doit gagner ce vendredi soir à l'extérieur, peut importe l'équipe en face. Les Orléanais se déplacent au Mans pour un match en retard de la 13e journée de National et vont retrouver sur leur route un certain Didier Ollé-Nicolle, ancien coach de l'USO, démit de ses fonctions en janvier dernier.

Le milieu de terrain Loïc Goujon ne l'a pas eu en tant que coach mais veut quand-même se dépasser pour ramener une première victoire loin de la Source.

Dans quel état d'esprit êtes-vous avant d'aller au Mans ?

"On est revanchard, on a envie de se prouver à soi-même qu'on peut et qu'on doit faire mieux pour aller décrocher cette victoire à l'extérieur. On a plus travaillé sur nous, on s'est dit les choses qui n'allaient pas, on a essayé de travailler sur nos qualités et les perfectionner. On a aussi bossé sur les faiblesses du Mans."

Est-ce que les joueurs qui étaient présents la saison dernière et qui vont retrouver leur ancien coach vous en parlent ?

"Ils n'en parlent pas forcément mais je pense que c'est dans le coin de leur tête. Ça va les motiver encore plus et ça va nous motiver, nous les joueurs qui ne l'avons pas connu, en plus."

L'équipe du Mans peine aussi en ce début de championnat, est-ce qu'elle vous ressemble en quelque sorte ?

"Je pense oui, après les matchs ne sont jamais identiques donc maintenant c'est à nous de ramener la victoire et de faire ce qu'il faut pour faire un bon match. On a regardé des vidéos du Mans toute la semaine, on sait ce qui nous attend, je pense qu'eux aussi le savent. C'est une équipe joueuse, qui aime faire le jeu. Après, ils ont peut-être changé leur façon de jouer ces derniers matchs parce que les résultats font qu'ils n'y arrivent pas non plus. Il faudra être attentif à ces changements et ces petits détails."

Stéphane Lambèse est suspendu contre le Mans, tu devrais logiquement prendre sa place. Ça te convient comme poste toi ?

"Ce n'est pas un poste où je m'épanouis mais je suis là pour aider l'équipe donc ce vendredi, le coach aura sûrement besoin d'un arrière droit donc il peut compter sur moi, il le sait. Tous les joueurs aimeraient jouer à leur poste mais là ça peut me permettre d'aider l'équipe donc voilà.

Le groupe pour affronter le Mans

Le défenseur droit Stéphane Lambèse suspendu, ce devrait être Loïc Goujon à sa place à droite. On se dirige également vers un 4-2-3-1 classique d'après les dernières oppositions à l'entraînement.

On devrait donc avoir comme composition de départ :

L'Hostis - Goujon, Saint-Ruf, Lybohy, Lapis - I. Keita, Demoncy - Perrin, Talal, Teixeira - Antoine

Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans

Cette rencontre entre l'USO et le Mans sera bien évidemment à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 19h30 au MMArena du Mans. Coup d'envoi à 20h.