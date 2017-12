National : Scaramozzino de retour avec le Stade lavallois pour recevoir Béziers

Ce vendredi soir, le Stade lavallois retrouve enfin le stade Francis Le Basser après pratiquement deux mois sans y jouer. Du côté de l'effectif mayennais, Dembelé s'est reblessé à l'entraînement mais le coach peut compter sur Anthony Scaramozzino, de retour après une longue absence.

Le dernier match à domicile, c'était le samedi 14 octobre contre Marseille Consolat. Ensuite, les footballeurs lavallois ont enchaîné avec avec pas moins de six déplacements en comptant les tours de Coupe de France. Laval accueille Béziers ce vendredi soir à Le Basser. Les deux équipes sont à égalité au classement et sont toutes les deux sur une mauvaise série de cinq matches sans victoire.

Dans le groupe de 16 joueurs, Jean-Marc Nobilo est toujours privé de Kévin Perrot qui purge son troisième et dernier match de suspension. Le défenseur central Bira Dembelé est de nouveau forfait, touché au genou, après avoir une heure en Coupe de France samedi dernier. La bonne nouvelle, c'est le retour du défenseur latéral gauche, Anthony Scaramozzino qui n'a plus joué avec l'équipe professionnelle depuis le 16 septembre et le match contre Red Star à Saint-Ouen. Deux joueurs sortent du groupe, Charly Pereira Lage et Gabriel Etinof alors qu'Yvan Neyou revient tout comme Alban Rousselet.

Le groupe lavallois

Gardiens : Maxime Hautbois, Geoffrey Lembet

Défenseurs : Alioune Ba, Houboulang Mendès, Oumar Solet, Anthony Scaramozzino, César Zéoula

Milieux : Diaguely Dabo, Dominique Pandor, Yvan Neyou, Jordan Perrier, Alban Rousselet, Macou Sarr

Attaquants : Alexy Bosetti, Oliver Ebuya, Davel Mayela

Suspendu : Kévin Perrot

Blessés : Bira Dembelé

Non-retenus : Clément Anet, Gabriel Etinof, Charly Pereira Lage, Thomas Parada, Sharly Mabussi, Claudy Mbuyi.