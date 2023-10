National : Sochaux doit retrouver la lumière à Versailles

Il est sûrement trop tôt pour s'alarmer, mais nullement trop tard pour sonner la révolte. Le FCSM, 16ème et relégable, a un besoin vital de points qu'il compte bien commencer à reprendre, ce mardi à 19h30, en match en retard de la 1ère journée de National avec ce déplacement à Versailles, 8ème, plus précisément sur la pelouse synthétique de Jean Bouin où évolue d'habitude les rugbymen du Stade Français. Pour Sochaux, peu importe le terrain, l'objectif reste le même : en finir avec les victoires offertes trop facilement à ses adversaires.

ⓘ Publicité

"J'en appelle à l'esprit de compétition des joueurs" Oswald Tanchot

Et pour ce faire, pas d'autre solution pour Oswald Tanchot "J'en appelle à l'esprit de compétition des joueurs, faut pas oublier pourquoi on est là, la victoire doit faire partie de notre quête quotidienne" tranche l'entraîneur sochalien, qui ne veut plus voir son équipe "gâcher ce qu'elle fait de bien par des erreurs individuelles ou des mauvaises attitudes." Pour le coach du FCSM "évidemment c'est important de renouer avec la victoire, maintenant c'est la réalité de notre saison donc on ne va pas toujours se réfugier derrière (le temps d'adaptation du groupe), on doit vite reprendre des points" En continuant de faire confiance aux joueurs, même ceux pointés du doigt comme le gardien Baptiste Valette, fautif sur le 2ème but au Mans "mais il n'y a pas que lui, c'est collectif" reprend Tanchot. Même discours de protection pour N'Dri Koffi, buteur dans la Sarthe mais dont le pénalty raté fait débat "Moi, je n'aime pas sa course d'élan (à la Neymar), mais ce n'est pas pour autant que je vais dire qu'il l'a loupé à cause de ça, mais il faut surtout qu'il mette plus d'agressivité dans sa course." Voilà pour la mise au point.

Défaite interdite et victoire exigée samedi à Bonal

Reste que Sochaux, privé de son capitaine, Malcolm Viltard, expulsé vendredi au Mans (il sera fixé sur sa durée de suspension ce jeudi), se doit de sortir de cette mauvaise passe "On doit apprendre à détester la défaite, à avoir plus de hargne" souligne Roli Pereira De Sa. Le milieu de terrain sochalien sait que l'équipe "doit en faire plus, bien jouer ne suffit pas dans ce championnat", surtout face à des Versaillais, très expérimentés et en confiance après leur succès à Nancy. Le FCSM n'est peut-être pas encore sous pression, mais à un tournant de sa saison sûrement. Ne pas perdre ce mardi et l'emporter à Bonal samedi contre Avranches semble le minimum syndical à exiger. Pour ne pas, cette fois, réellement, commencer à douter.

Vivez le match Versailles-Sochaux ce mardi en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort-Montbéliard dès 19h15 (coup d'envoi à 19h30) avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade Jean Bouin à Paris.

loading