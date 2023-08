National : Sochaux impatient de débuter sa saison au Red Star

Ca y est, on y est ! Place au jeu, place au terrain, place au sport avec l'acte 1 de la renaissance du FC Sochaux Montbéliard qui débute sa saison de National ce vendredi, à 19h30, sur la pelouse du stade Bauer du Red Star, à Saint-Ouen, à l'occasion de la 3ème journée. Après presque deux mois de péripéties et un sauvetage financier sur le fil , voilà donc venu le temps de la compétition avec ce déplacement sur la pelouse d'un prétendant à la montée; 3ème la saison passée. Et des Sochaliens en plein dans l'inconnu avec 9 recrues arrivées cette semaine en dernière minute.

ⓘ Publicité

"C'est un plaisir pour nous tous, une excitation" Oswald Tanchot

Inutile de vous dire qu'Oswald Tanchot et ses troupes sont impatients d'entrer de plain-pied dans cette nouvelle aventure du National "C'est un moment qu'on attendait, qu'on espérait, qu'on a cru ne jamais vivre et finalement on est là ensemble à préparer ce match, à parler football, avec plaisir et excitation, et un peu d'inquiétude par rapport au contexte mais mais l'excitation et le plaisir prennent le dessus sur tous les autres sentiments" résume le coach sochalien, tout sourire.

7 recrues, 3 néo-pros et 5 non professionnels

Sauf que pour cette entrée en lice, l'entraîneur des Jaune et Bleu va devoir aligner une équipe totalement new-look et sans aucun repères communs, sans aucun automatismes "On sait que sur ce match là, on a des garçons qui sont quasiment dans leur première semaine de travail et on va leur demander de faire un match de compétition, on sait que c'est dur, mais on a la chance d'avoir recruté des joueurs qui ont un QI foot intéressant donc un bon joueur de foot, quand on le met sur le terrain avec un autre joueur de foot, ça doit pouvoir donner quelque chose si on a la bonne volonté" insiste le technicien du FCSM

Ambition et indulgence

Evidemment, dans ce contexte, Oswald Tanchot espère voir quelques principes de son style de jeu déjà appliqués par ses joueurs "qu'ils pressent, qu'ils jouent un football généreux, dans les couloirs, en transition" mais sans préparation digne de ce nom "On sait qu'on est face à une montagne avec le Red Star, mais autant être confrontés à une telle équipe d'entrée, et puis, je veux voir surtout de l'engagement, un comportement pour compenser ce qu'on n'a pas encore." Sochaux va-t-il donc tout faire pour surtout ne pas perdre "C'est hors de question d'avoir autre chose en tête que la victoire. On est des compétiteurs, on a été sauvés par des gens et des supporteurs qui se sont mis en quatre, je ne me vois pas vous dire qu'on va jouer un petit match, on y va pour gagner, même s'il faudra être indulgents avec nous" conclut l'ex-coach du Havre et d'Amiens. Voilà qui est dit. Ou quand le foot reprend enfin ses droits. Advienne que pourra pour le FCSM pour son entrée en lice au Red Star. Parce que, cette fois, c'est sûr, Sochaux revit déjà !

VIVEZ LE MATCH EN DIRECT ET EN INTEGRALITE SUR NOTRE ANTENNE DES 19H15 AVEC LES COMMENTAIRES DE HERVE BLANCHARD DEPUIS LE STADE BAUER.

loading