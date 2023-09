National : Sochaux pour la passe de trois contre Rouen

Sochaux revit. Ses deux succès consécutifs à Epinal et Martigues le prouvent. Ses supporteurs sont rassurés sur la (re)montée en puissance des Jaune et Bleu, revenus à la 13ème mais repassés depuis en 15ème position après les résultats de vendredi soir. Mais les fans du FCSM en veulent plus, ils attendent la entend bien rebasculer dans le TOP 10 à la faveur d'une performance contre Rouen, ce lundi à 21h, à Bonal en clôture de cette 7ème journée de National. Ce serait du même coup la première victoire à domicile de la saison.

"Un pêcheur du Malsaucy m'a dit, faut gagner contre Rouen, ça me motive" Oswald Tanchot

Et pour se convaincre de l'enjeu du duel face aux Normands, Oswald Tanchot a trouvé l'encouragement parfait "Ce matin (dimanche), je suis allé courir au Malsaucy, et il y a un pêcheur qui m'a dit "Faut gagner demain (lundi)", ça me motive (rires). Je me dis que les gens sont à fond derrière le club, ça sent le football et moi ça me plaît" plaisante l'entraîneur sochalien. Mais le coach du FCSM sait aussi que battre des Rouennais, 7èmes et très offensifs, ne s'annonce compliqué "C'est une équipe qui pétille, qui ne va pas venir pour "blinder" derrière, ils ont un très bon quatuor offensif, ça va être un vrai défi pour nous."

Plus d'excuse à Bonal

Pour Sochaux, la réception de Rouennais, très "joueurs", va l'obliger à être encore plus vigilant défensivement, et encore plus efficace en attaque. Parce que gagner à Bonal est désormais une priorité pour les coéquipiers de Baptiste Valette, le gardien jaune et bleu "On veut que Bonal devienne une forteresse, à nous de ne pas nous relâcher après nos victoires qui nous ont donné de la confiance, mais on a à coeur de faire les choses bien pour notre public, pour le récompenser de tout son soutien cet été." Le FCSM veut surtout effacer l'affront du seul match joué et perdu à Bonal le 1er septembre contre le Goal FC "Il y a une exigence supérieure parce qu'on revient chez nous et je n'oublie pas qu'on en a pris trois la dernière fois, mais on n'était pas prêts, cette fois, on doit se nourrir de ça pour effacer ce résultat, surtout chez nous, à 21h un lundi soir, pour notre public, on a cette obligation" conclut le technicien sochalien.

Vivez le match Sochaux-Rouen en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort-Montbéliard dès 20h45 avec Hervé Blanchard et Stéphane Crucet au micro (coup d'envoi à 21h)

